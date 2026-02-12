'देवर से कराओ IVF...', संतान प्राप्ति के लिए ससुरालवालों ने महिला डॉक्टर को किया प्रताड़ित

हम भले ही 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हो पर कुछ चीजें आज भी नहीं बदली हैं. ऐसा हम गुजरात के अहमदाबाद से आए एक मामले की वजह से कह रहे हैं. क्योंकि यहां वारिस की चाहत के लिए ससुरालवालों से परेशान महिला डॉक्टर को आखिरकार पुलिस के पास जाना पड़ा. क्योंकि महिला को ससुराल वालों की तरफ से अपने देवर से आईवीएफ कराने के लिए मजबूर किया जा रहा था.

मेडिकल जांच में पता चला था कि शादी के बाद उसका पति पिता बनने के योग्य नहीं है. बच्चे की चाहत में महिला डॉक्टर के ससुर जो पुलिस में पीएसआई हैं, वह भी अक्सर उसे धमकाते रहते थे. वहीं जब महिला ने मना किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई. इस पूरे मामले को लेकर महिला ने पति समेत ससुराल के अन्य लोगों पर भी एफआईर दर्ज कराई है.

पीड़ित महिला ने बताया कि वह सरकारी डॉक्टर है. उसका पति भी सरकारी विभाग में कार्यरत है. उनकी शादी साल 2023 में हुई थी. शादी के तीन महीने बाद पति का अपनी पत्नी से हाथ पर बने टैटू को लेकर झगड़ा हुआ. जिसके बाद पत्नी ने पति का फोन चेक किया और उसमें कई महिलाओं के साथ चैट मिलीं. महिला को उसके ससुर जो खुद भी पुलिस अधिकारी हैं, उसे धमकी दे रहे थे कि पुलिस में भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा.

शादी के एक साल बाद करवाई थी जांच

शादी के लगभग एक साल बाद जब महिला को संतान नहीं हुई, तो उसके पति ने मेडिकल जांच करवाई. जिसमें पता चला कि वह पिता बनने में सक्षम नहीं है. जिसके बाद ससुराल वालों के दबाव में आकर महिला ने आईवीएफ करवाने की प्रक्रिया शुरू की. तीन असफल प्रयासों के बाद ससुराल वालों ने लड़की को उसके देवर के शुक्राणु से आईवीएफ कराने के लिए मजबूर किया. जब लड़की ने इनकार किया तो पति ने उसे अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए विवश किया. हालांकि इस पर भी महिला ने मना कर दिया. कुछ समय पहले पति ने ट्रेनिंग के लिए सौराष्ट्र जाने का बहाना बनाया था, लेकिन जब पत्नी को अपने पति का विदेश यात्रा का टिकट मिला, तो उसने फोन नहीं उठाया.

इसके बाद पत्नी के ससुर अस्पताल पहुंचे और बहू से झगड़ा किया. ससुर ने यह बहाना बनाकर उसे धमकाया कि उसका बेटा केरल गया है. जब पत्नी ने अपने पति का पता लगाया तो उसे पता चला कि वह थाईलैंड में है. इसकी जांच के लिए वह अपने पति के ऑफिस भी गई. जहां पता चला कि पति 15 दिन की छुट्टी पर गया था.

ससुरालवालों ने बाल पकड़क-लाठी डंडे से महिला को पीटा

इस दौरान ससुर ने डॉक्टर महिला को उसके कार्यालय जाने को लेकर भी धमकाया था. इसी बीच एक दिन उसके पति ने अचानक महिला को घर बुलाया. जब वह घर पहुंची तो उसका कमरा बंद था. जैसे ही उसने ताला खोलकर कमरे में प्रवेश किया उसकी सास, देवर और अन्य लोगों ने उसके बाल पकड़कर उसे लाठियों और घूंसे से पीटा. जब ससुराल वालों ने लड़की को घसीटकर बाहर निकाला तो वह भागकर पास वाले घर में चली गई.

आखिरकार महिला हेल्पलाइन अभयम की मदद से उसे समझाया गया और अंत में महिला ने अपने पति, ससुर, देवर और सास के खिलाफ वेजलपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

