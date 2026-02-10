अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर खुले में नमाज का वीडियो वायरल, मुसाफिर ने उठाए सवाल

अहमदाबाद एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के अंदर खुले हिस्से में 10 से 12 मुस्लिम यात्रियों को एक साथ नमाज पढ़ते देखा गया. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है. इस वायरल वीडियो को एक मुसाफिर ने शूट किया है. वीडियो बनाने वाले यात्री ने बताया कि वो 10 फरवरी की सुबह अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए करीब साढ़े 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचे था. सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जब वह पहली मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 15 से 20 लोगों का एक समूह एक साथ नमाज पढ़ रहा था.
वीडियो बनाने यात्री का कहना है कि यह दृश्य देखकर वह चौंक गए और उन्होंने वीडियो बना लिया. उनके अनुसार नमाज खत्म होने के बाद उन्होंने समूह में मौजूद एक शख्स से सवाल किया कि क्या इस तरह एयरपोर्ट के अंदर खुले में नमाज पढ़ना कानूनी रूप से सही है. क्या सार्वजनिक स्थान पर इस तरह नमाज पढ़नी चाहिए.
मुस्लिम यात्रियों ने एयरपोर्ट पर पढ़ी नमाज
इसके अलावा यात्री ने बताया कि जब उन्होंने यह सवाल किया तो उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के इंचार्ज से बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका. साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट मैनेजर से मिलने की भी कोशिश की, मगर उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई.
इस घटना के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील और व्यस्त स्थान पर इस तरह खुले में नमाज पढ़ना नियमों के अनुसार उचित है. वहीं कुछ लोग इसे सामान्य धार्मिक प्रक्रिया मान रहे हैं.
नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल
फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि सूत्रों का कहना है कि अब तक एयरपोर्ट के खुले हिस्से में नमाज पढ़े जाने को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है. यदि कोई शिकायत मिलती है तो जांच कर जरूरी कार्रवाई की जाएगी. यह वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग एयरपोर्ट प्रशासन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं.