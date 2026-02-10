scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर खुले में नमाज का वीडियो वायरल, मुसाफिर ने उठाए सवाल

अहमदाबाद एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के अंदर खुले में नमाज पढ़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. यह वीडियो मुसाफिर ने बनाया. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है.

Advertisement
X
एयरपोर्ट के अंदर खुले में नमाज पढ़ी गई (Photo: Screengrab)
एयरपोर्ट के अंदर खुले में नमाज पढ़ी गई (Photo: Screengrab)

अहमदाबाद एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के अंदर खुले हिस्से में 10 से 12 मुस्लिम यात्रियों को एक साथ नमाज पढ़ते देखा गया.  वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है. इस वायरल वीडियो को एक मुसाफिर ने शूट किया है. वीडियो बनाने वाले यात्री ने बताया कि वो 10 फरवरी की सुबह अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए करीब साढ़े 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचे था. सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जब वह पहली मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 15 से 20 लोगों का एक समूह एक साथ नमाज पढ़ रहा था.

वीडियो बनाने यात्री का कहना है कि यह दृश्य देखकर वह चौंक गए और उन्होंने वीडियो बना लिया. उनके अनुसार नमाज खत्म होने के बाद उन्होंने समूह में मौजूद एक शख्स से सवाल किया कि क्या इस तरह एयरपोर्ट के अंदर खुले में नमाज पढ़ना कानूनी रूप से सही है. क्या सार्वजनिक स्थान पर इस तरह नमाज पढ़नी चाहिए.

मुस्लिम यात्रियों ने एयरपोर्ट पर पढ़ी नमाज

सम्बंधित ख़बरें

Ahmedabad Rape Case
मस्जिद की छत पर मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी, नमाज सिखाने के बहाने घिनौनी हरकत
pakisan blast
जुमे की नमाज के दौरान इस्लामाबाद में बड़ा धमाका... दो दर्जनभर से ज्यादा हताहत
Vasant Panchami celebration at historic Bhojshala in Dhar Madhya Pradesh
सुरक्षा के बीच वसंत पंचमी की पूजा, फिर नमाज... जानें क्या है भोजशाला विवाद?
इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान बड़ा धमाका
Vasant Panchami celebration at historic Bhojshala in Dhar Madhya Pradesh
सुरक्षा के बीच वसंत पंचमी की पूजा, फिर नमाज... जानें क्या है भोजशाला विवाद?

इसके अलावा यात्री ने बताया कि जब उन्होंने यह सवाल किया तो उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के इंचार्ज से बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका. साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट मैनेजर से मिलने की भी कोशिश की, मगर उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई.

इस घटना के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील और व्यस्त स्थान पर इस तरह खुले में नमाज पढ़ना नियमों के अनुसार उचित है. वहीं कुछ लोग इसे सामान्य धार्मिक प्रक्रिया मान रहे हैं.

Advertisement

नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल 

फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि सूत्रों का कहना है कि अब तक एयरपोर्ट के खुले हिस्से में नमाज पढ़े जाने को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है. यदि कोई शिकायत मिलती है तो जांच कर जरूरी कार्रवाई की जाएगी. यह वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग एयरपोर्ट प्रशासन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement