घना कोहरा, जहरीली हवा... दिल्ली एनसीआर में मौसम की मार, 383 पहुंचा AQI

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के साथ ही घने कोहरे और प्रदूषण की मार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं. आनंद विहार समेत 15 जगह हवा का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है.

दिल्ली में छाया घना कोहरा (Photo: ITG)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है. सुबह-सुबह घने कोहरे के कारण दिल्ली और एनसीआर के अन्य इलाकों में विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है. दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार की सुबह विजिबिलिटी सौ मीटर से भी कम रही. ठंड और कोहरे से जूझ रही जनता को प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ रही है.

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता कई जगह बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की गई. दिल्ली का औसत एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 383 रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. कुल मिलाकर दिल्ली के करीब 15 एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड की गई है. जिन एक्यूआई स्टेशन पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड हुई है, उनमें आनंद विहार, चांदनी चौक, आईटीओ और सिरीफोर्ट शामिल हैं.

