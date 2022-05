'10-15 पंजाब पुलिसवाले आए, मुझे पंच मारा और तेजिंदर को ले गए', बग्गा के पिता बोले

Tajinder Bagga Arrest: बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा को शुक्रवार की सुबह पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद सियासी भूचाल आ गया है. वहीं बग्गा के पिता प्रीतपाल ने पूरा घटनाक्रम बताया. उन्होंने कहा कि आज सुबह मैं और मेरा बेटा तेजिंदर घर पर थे. सबसे पहले 2 पुलिसवाले घर पर आए. इसके बाद पंजाब के 10 से 15 पुलिसकर्मी आ गए. उन्होंने मेरे चेहरे पर पंच मारा. उन्होंने तेजिंदर के बारे में पूछा. और उसे गिरफ्तार करके ले गए.

तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी के बाद पिता प्रीतपाल जनकपुरी थाने में पहुंचे. उन्होंने आजतक को बताया कि पंजाब पुलिसकर्मी उनके बेटे को किस तरह गिरफ्तार करके ले गए. बेटे की गिरफ्तारी से बेचैन पिता ने कहा कि घर पर जो पुलिस आई थी वह दिल्ली की नहीं थी.

बता दें कि आज सुबह पंजाब पुलिस बग्गा के घर गई और उसे उठाकर ले गई. पंजाब पुलिस के तीन पुलिस वाले जनकपुरी थाने पहुंचे और जानकारी दी. इसके बाद दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस से पूछ रही है कि आपने हमें इस मामले में पहले जानकारी क्यों नही दी.

अमित मालवीय बोले- पुलिस का खुलेआम दुरुपयोग

तेजिंदर की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं ने पंजाब की मान सरकार पर निशाना साधा है. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब पुलिस का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है. लेकिन यह ठीक नहीं होगा. उन्होंने कहा कि हम अपने हर एक कार्यकर्ता को सुरक्षित करने के लिए लड़ेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि केजरीवाल यह सीखें कि सत्ता को कैसे संभालना है. उधर, दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जनकपुरी थाने पहुंच गए.

Arvind Kejriwal’s brazen misuse of Punjab police to target political opponents is not unexpected. He had been raging for this. But this won’t go down well. We will fight to secure every single karyakarta of ours and ensure that Kejriwal learns how to handle power the hard way…