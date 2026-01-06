सोनीपत: ट्राले से टकराई स्कूटी, मुरथल से पराठे खाकर लौट रहे दिल्ली के 3 दोस्तों की मौत

हरियाणा के सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर शनिवार रात दर्दनाक हादसा हो गया. जिसमें स्कूटी सवार तीन दोस्तों की मौत हो गई. बताया जाता है कि तीनों दोस्त मुरथल पराठा खाकर वापस दिल्ली लौट रहे थे, तभी नागल खुर्द फ्लाईओवर पर उनकी स्कूटी ट्राले से टकरा गई. हादसे की खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया.

जानकारी के अनुसार तीनों दिल्ली के रोहिणी के कृष्णा विहार के रहने वाले थे. तीनों दोस्त स्कूटी पर सवार होकर मुरथल ढाबे पर पराठे खाने आए थे. तीनों की पहचान मयंक, दीपक और प्रतीक के रूप में हुई है. सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने क्या कहा

पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे 44 पर ट्रक ट्राले से एक स्कूटी टकराई थी. जिससे स्कूटी पर सवार तीन दोस्तों में 2 की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. तीनों दिल्ली के कृष्णा विहार के रहने वाले थे और मुरथल में पराठे खाने आए थे.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीन लड़के स्कूटी पर थे और दिल्ली की ओर जा रहे थे. तभी उनकी स्कूटी ट्राले से टकरा गई. दो की तो मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि एक की हालत गंभीर थी और उसने भी दम तोड़ दिया.

