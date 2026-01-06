scorecardresearch
 
सोनीपत: ट्राले से टकराई स्कूटी, मुरथल से पराठे खाकर लौट रहे दिल्ली के 3 दोस्तों की मौत

दिल्ली से तीन दोस्त स्कूटी से पराठे खाने मुरथल गए थे. पराठे खाने के बाद तीनों लौट रहे थे, तभी स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और तीनों ने दम तोड़ दिया. हादसे की जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मच गया.

सड़क हादसे में दिल्ली के 3 दोस्तों की मौत. (Photo: Representational )
हरियाणा के सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर शनिवार रात दर्दनाक हादसा हो गया. जिसमें स्कूटी सवार तीन दोस्तों की मौत हो गई. बताया जाता है कि तीनों दोस्त मुरथल पराठा खाकर वापस दिल्ली लौट रहे थे, तभी नागल खुर्द फ्लाईओवर पर उनकी स्कूटी ट्राले से टकरा गई. हादसे की खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया.

जानकारी के अनुसार तीनों दिल्ली के रोहिणी के कृष्णा विहार के रहने वाले थे. तीनों दोस्त स्कूटी पर सवार होकर मुरथल ढाबे पर पराठे खाने आए थे. तीनों की पहचान मयंक, दीपक और प्रतीक के रूप में हुई है. सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

यह भी पढ़ें: आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा: ट्रेलर की टक्कर बाइक सवार युवकों के सिर धड़ से अलग होकर 50 मीटर दूर जा गिरे!

पुलिस ने क्या कहा

पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे 44 पर ट्रक ट्राले से एक स्कूटी टकराई थी. जिससे स्कूटी पर सवार तीन दोस्तों में 2 की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. तीनों दिल्ली के कृष्णा विहार के रहने वाले थे और मुरथल में पराठे खाने आए थे.

यह भी पढ़ें: जालोर में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस... 2 की मौत और 20 घायल

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीन लड़के स्कूटी पर थे और दिल्ली की ओर जा रहे थे. तभी उनकी स्कूटी ट्राले से टकरा गई. दो की तो मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि एक की हालत गंभीर थी और उसने भी दम तोड़ दिया. 

