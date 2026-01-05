आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा: ट्रेलर की टक्कर बाइक सवार युवकों के सिर धड़ से अलग होकर 50 मीटर दूर जा गिरे!

यूपी के आजमगढ़ में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की गर्दन धड़ से अलग हो गई और उनके सिर करीब 50 मीटर दूर जा गिरे. जिसने भी मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए. इस हादसे के चलते कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया.

भीषण टक्कर: 50 मीटर दूर जा गिरे सिर

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, हादसा इतना खौफनाक था कि टक्कर लगते ही दोनों युवकों की गर्दन धड़ से अलग हो गई और उनके सिर करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरे. सड़क पर खून फैलने और लाशों की स्थिति देख इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मृतकों की पहचान 40 वर्षीय पूर्व प्रधान संतोष यादव (निवासी सिंघड़ा) और 32 वर्षीय संदीप यादव (निवासी भगवानपुर) के रूप में हुई है.

पुलिस की कार्रवाई और जाम से मुक्ति

सीओ सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रेलर चालक और खलासी को वाहन सहित हिरासत में ले लिया है. पुलिस बल ने घटनास्थल पर जुटी भारी भीड़ को हटाकर और शवों को कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय आजमगढ़ भेजा. इसके बाद बाधित हुए यातायात को फिर से सुचारू कराया गया.

आजमगढ़ पुलिस के मुताबिक, गंभीरपुर थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे का शिकार हुए संतोष यादव और संदीप यादव ठेकमा से आजमगढ़ की ओर जा रहे थे. गंभीरपुर बाजार के पास पीछे से आए ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और चालक को हिरासत में ले लिया. इस भीषण दुर्घटना के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया गया. फिलहाल आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.

