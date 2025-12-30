scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

देशभर के नामचीन साहित्यकार दिल्ली में जुटेंगे, पहली बार होगा “शब्द उत्सव”

दिल्ली सरकार राजधानी में पहली बार तीन दिवसीय भव्य साहित्य उत्सव “शब्द उत्सव” का आयोजन करेगी, जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा. यह उत्सव कविता, कहानी, गीत, संगीत और विचार विमर्श समेत विविध कार्यक्रमों पर आधारित होगा, जिसमें देश के नामचीन साहित्यकार, कवि, लेखक और गायक भाग लेंगे.

Advertisement
X
दिल्ली सरकार ला रही है अनोखा साहित्य उत्सव (Photo: X/ @KapilMishra_IND)
दिल्ली सरकार ला रही है अनोखा साहित्य उत्सव (Photo: X/ @KapilMishra_IND)

दिल्ली सरकार ने राजधानी में साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक भव्य तीन दिवसीय साहित्य उत्सव “शब्द उत्सव” का आयोजन करने का निर्णय लिया है. इस उत्सव का आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया जाएगा. यह पहल साहित्य को प्रमुखता देने के साथ-साथ समाज को जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

“शब्द उत्सव” केवल साहित्य तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसमें कविता, कहानी, गीत, संगीत और विचार विमर्श जैसे तमाम कार्यक्रम शामिल होंगे. इस आयोजन में देश के नामचीन साहित्यकार, कवि, लेखक, और प्रसिद्ध गायक हिस्सा लेंगे. दिल्ली सरकार चाहती है कि यह उत्सव साहित्य की विभिन्न विधाओं और भाषाओं को एक मंच पर लाए, जिससे देश की सांस्कृतिक विविधता उजागर हो सके.

इस साहित्य उत्सव का एक खास आकर्षण होगा Gen Z यानी नई पीढ़ी पर फोकस. इसके तहत युवाओं के लिए विशिष्ट सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें डिजिटल युग में साहित्य की भूमिका, सोशल मीडिया का प्रभाव तथा युवा लेखन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी. सरकार का उद्देश्य युवाओं को साहित्य से जोड़ना और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है.

सम्बंधित ख़बरें

रदूषण से निपटने के लिए IIT कानपुर के साथ AI सिस्टम पर काम करती दिल्ली सरकार (Photo: PTI)
दिल्ली में सालभर चलेगा प्रदूषण नियंत्रण अभियान, AI और डेटा आधारित फैसलों पर सरकार का जोर
Delhi-NCR covered in a thick blanket of fog
दिल्ली-NCR में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक, विजिबिलिटी जीरो; IMD का रेड अलर्ट
Delhi Air Pollution
Delhi-NCR का मौसम इतना तूफानी क्यों है?
Dense fog and pollution hit Delhi NCR and North India
दिल्ली NCR में घने कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक
अंबेडकर विचारधारा के वाहकों को सम्मान, डीयू में राष्ट्रीय स्तर का आयोजन
DU में दिए गए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान, प्रो. बाला राम पाणि को पहला नेशनल अवार्ड

मंत्री कपिल मिश्रा ने क्या कहा?

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि दिल्ली सरकार, उसके कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से सुरुचि प्रकाशन देश के सबसे बड़े साहित्य और सांस्कृतिक महोत्सव "दिल्ली शब्दोत्सव" का आयोजन करेगी. यह भव्य आयोजन 3 और 4 जनवरी को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा.

Advertisement

मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस महोत्सव में 100 से अधिक प्रतिष्ठित वक्ता भाग लेंगे, जिनमें देश के गृहमंत्री अजीत डोवल, जाने-माने साहित्यकार सुनील अंबेकर, मनमोहन वैद्य और सचिदानंद जोशी जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं. इसके साथ ही 40 से ज्यादा नई पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महोत्सव का उद्घाटन करेंगी. इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस प्रतिष्ठित आयोजन में शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में OLA-Uber की बसें चलेंगी? प्रदूषण और ट्रैफिक पर CM रेखा गुप्ता की बड़ी बैठक

हर साल होगा आयोजन, एंट्री फ्री

दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि “शब्द उत्सव” को वार्षिक आयोजन के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे दिल्ली को देश की साहित्यिक राजधानी के रूप में मान्यता मिल सके. साथ ही, इस उत्सव में आम जनता के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रखा जाएगा ताकि हर वर्ग के लोग इस सांस्कृतिक आनंद का हिस्सा बन सकें.

“शब्द उत्सव” न केवल साहित्यकारों को मंच देगा, बल्कि युवाओं और आम नागरिकों को भी रचनात्मकता और विचारों के माध्यम से एक साथ जोड़ने का बलशाली माध्यम साबित होगा. यह आयोजन दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने का एक सुनहरा अवसर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement