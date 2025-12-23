scorecardresearch
 
टूट गई है नाक की हड्डी... दिल्ली एयरपोर्ट पर Air India के पायलट द्वारा पीटे गए शख्स की आई रिपोर्ट

दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑफ-ड्यूटी एयर इंडिया के पायलट ने एक यात्री की पिटाई कर दी थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. वहीं एयर इंडिया ने पायलट को भी जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया है.

पायलट की पिटाई से शख्स का बहने लगा था खून. (Photo: Screengrab)
पायलट की पिटाई से शख्स का बहने लगा था खून. (Photo: Screengrab)

दिल्ली एयरपोर्ट पर एक ऑफ-ड्यूटी एयर इंडिया के पायलट ने एक यात्री को उसकी 7 वर्षीय बेटी के सामने पीट दिया था. पायलट की पिटाई से व्यक्ति की बाईं नाक की हड्डी टूट गई है. एक एजेंसी के मुताबिक शिकायतकर्ता अंकित दीवान ने कहा कि वह अब इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं.

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज की है FIR

दीवान ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए उन्हें पता चला है कि FIR दर्ज कर ली गई है. दीवान ने बताया कि मैं अभी अपनी सेहत पर ध्यान दे रहा हूं और आज के सीटी स्कैन में बाईं नाक की हड्डी में डिस्प्लेसमेंट वाला फ्रैक्चर दिखा है. मुझे उम्मीद है कि इस मामले में न्याय मिलेगा.

यह भी पढ़ें: 'प्लेन के सामने UFO है...', पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा डरावना मैसेज

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि दीवान की ईमेल से मिली शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 126 (गलत तरीके से रोकना) और 351 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

इससे पहले पुलिस ने कहा था कि उन्हें कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली थी. साथ ही उन्हें इस घटना के बारे में तभी पता चला जब दीवान की पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सामने आई. दीवान ने आरोप लगाया कि 19 दिसंबर को एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के सिक्योरिटी एरिया के पास एयर इंडिया एक्सप्रेस के कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने उन पर हमला कर दिया.

पायलट को ड्यूटी से हटाया गया

सेजवाल ने दावा किया कि इस हमले से उन्हें खून बहने लगा और उनकी सात साल की बेटी, जिसने यह सब देखा, वह भी सदमे में आ गई. दीवान के अनुसार यह झगड़ा तब शुरू हुआ, जब उन्होंने कुछ स्टाफ सदस्यों द्वारा सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर लाइन तोड़ने का विरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि शारीरिक हमले से पहले पायलट ने उन्हें मौखिक रूप से गाली दी.

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक बयान जारी कर कहा कि उसे इस घटना की जानकारी है. जिसमें एक कर्मचारी शामिल था. यह कर्मचारी उस समय दूसरी एयरलाइन में यात्री के तौर पर यात्रा कर रहा था. एयरलाइन ने आंतरिक जांच होने तक पायलट को तत्काल प्रभाव से आधिकारिक ड्यूटी से हटा दिया है.
 

