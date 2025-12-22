'प्लेन के सामने UFO है...', पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा डरावना मैसेज

अमेरिका के रोड आइलैंड के आसमान में हुई एक विचित्र घटना का जिक्र एक पायलट और एटीसी की कॉल रिकॉर्डिंग से सामने आई है. इसमें एक पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यूएफओ देखे जाने की सूचना दे रहा है. पायलट को यह कहते सुना जा सकता है कि प्लेन के सामने चांदी जैसा चमकने वाला कोई डिब्बा है.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल पर पायलट ने अपने विमान से कुछ ही फीट की दूरी पर 'चांदी के डिब्बे' जैसी यूएफओ देखे जाने की सूचना दी.

पायलट ने विमान के पास रहस्यमय वस्तु देखने का दावा किया

हाल ही में सामने आए लाइव एटीसी प्रसारण के वीडियो में वह क्षण कैद है जब पायलट ने ग्राउंड टीम से कहा कि ऐसा लगता है कि कोई रहस्यमय वस्तु उसके प्लेन के सामने कुछ दूरी पर मंडरा रहा है. पायलट ने उसकी तुलना चांदी के कनस्तर से की. ये शायद यूएफओ हो सकता है.

पायलट ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई अजीब सी छोटी वस्तु हमारे पास से गुजरी हो. एक छोटा सा चांदी का डिब्बा. वह एटीसी से पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि वह क्या हो सकता है? एटीसी ने पुष्टि की कि क्षेत्र में ऐसी कोई अन्य चीज के उड़ने की रिपोर्ट नहीं है. एटीसी ने पायलट से पूछा - क्या वह वस्तु ड्रोन या गुब्बारा हो सकता है.

पायलट ने यूएफओ होने का दावा किया

यह रिकॉर्डिंग VASAviation चैनल द्वारा YouTube पर साझा किया गया था , जो नियमित रूप से एटीसी फ्रीक्वेंसी वार्ता पोस्ट करता है.एटीसी द्वारा यह पुष्टि करने के बाद कि उन्हें पता नहीं था कि वह वस्तु क्या थी और अधिक जानकारी मांगने पर, पायलट ने जवाब दिया कि यूएफओ हवा में उनके विमान से कुछ ही फीट की दूरी पर था.

पांच यात्रियों तक की क्षमता वाले पाइपर PA-32RT-300T टर्बो लांस II विमान को उड़ाते हुए, पायलट ने कहा कि लगभग 3,500 फीट की ऊंचाई पर हूं. यह हमारे विंगटिप के ठीक बगल से गुजरा. एक छोटा चांदी का कनस्तर था. पायलट का मानना ​​था कि वह वस्तु गुब्बारा नहीं था.

क्षेत्र के अन्य पायलटों ने भी रेडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिनमें से एक ने कहा कि मुझे उस चीज पर विश्वास है. ऐसा सच में हो सकता है. इस पर एटीसी ने कहा कि ये डरावना है. ग्राउंड टीम ने छोटे से वीडियो में जवाब दिया, जिसके बाद एक अन्य एटीसी ऑपरेटिव ने कहा कि एलियंस से निपटने के लिए शुभकामनाएं.

