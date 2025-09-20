scorecardresearch
 

दिल्ली: नवरात्रि में मीट बैन की मांग तेज, बीजेपी विधायक ने CM और फूड चेन को लिखा पत्र

दिल्ली के भाजपा विधायक करनैल सिंह और जंगपुरा के तरविंदर सिंह मारवाह ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग मुख्यमंत्री और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर की है. उन्होंने डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स और केएफसी जैसी फूड चेन को भी मांसाहारी भोजन पर रोक लगाने की अपील की है.

नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग अब तेज होती जा रही है. (Photo: Representational)
जंगपुरा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह के बाद अब शकरपुर बस्ती से भाजपा विधायक करनैल सिंह ने भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है. विधायक ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है.

फूड चेन्स को लिखी चिट्ठी

करनैल सिंह ने डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स और केएफसी जैसी बड़ी फूड चेन को भी पत्र लिखकर नवरात्रि के दौरान मांसाहारी भोजन पर रोक लगाने की अपील की है. भाजपा विधायकों का कहना है कि नवरात्रि के पावन दिनों में धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मांसाहार की बिक्री और खपत पर रोक लगनी चाहिए.

पिछली नवरात्र में भी उठी थी मांग

पिछली नवरात्र में भी दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के भाजपा नेताओं ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की थी. नवरात्रि का त्योहार उस वक्त रमजान से भी मेल खा रहा था. भाजपा नेताओं ने इसे हिंदू भावनाओं से जोड़ते हुए यह मांग उठाई थी.

दिल्ली भाजपा विधायकों रविंद्र नेगी और नीरज बसोया ने कहा था कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें मंदिरों के सामने तक लग जाती हैं, जो हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाती हैं. जम्मू-कश्मीर के एक भाजपा विधायक ने भी अपने राज्य में ऐसी ही मांग की थी.

भाजपा विधायक रविंद्र नेगी ने कहा था, 'नवरात्रि के दौरान मंदिरों के सामने मांस की दुकानें खुली रहती हैं. यह हिंदुओं का त्योहार है और मांस देखकर भावनाएं आहत होती हैं. मीठी ईद पर सेवइयां खाई जा सकती हैं, बकरे की बलि देने की कोई जरूरत नहीं है.'

