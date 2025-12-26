scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली के वेलकम इलाके में सनसनीखेज वारदात... एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या, खून से लथपथ हालत में मिला

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल हालत में मिले युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई है, जबकि उसकी उम्र, पता और अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं.

Advertisement
X
दिल्ली के वेलकम इलाके में युवक की हत्या. (Photo: Representational)
दिल्ली के वेलकम इलाके में युवक की हत्या. (Photo: Representational)

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात गुरुवार की देर शाम हुई. वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस का कहना है कि घटना के बारे में सूचना मिलते ही एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में सड़क पर पड़ा मिला.

एजेंसी के अनुसार, घायल व्यक्ति को पुलिस तत्काल इलाज के लिए जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले गई. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई है, लेकिन अन्य कोई जानकारी उसके बारे में अभी पता नहीं चल सकी है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में शरीर पर चाकू से वार किए जाने के निशान मिले हैं, जिससे यह मामला हत्या का लग रहा है.

यह भी पढ़ें: इंगेजमेंट के बाद युवक को दूसरी लड़की से हो गया प्यार... अफेयर के बीच मंगेतर के कत्ल की दर्दनाक कहानी

सम्बंधित ख़बरें

Saurabh from Ambedkarnagar committed suicide by hanging himself in Azamgarh. (Photo - ITG)
'मैंने नहीं की स्नेहा की हत्या...', पैंट पर सुसाइड नोट लिख प्रेमी ने लगाई फांसी
Jaunpur police are searching for body. (Photo - ITG)
बेटे ने आरी से किए थे मां-बाप के 6 टुकड़े, अब नदी में बॉडी पार्ट्स ढूंढ रही पुलिस
पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
इंगेजमेंट के बाद दूसरी लड़की से प्यार... अफेयर के बीच मंगेतर के कत्ल की दर्दनाक कहानी
Teacher shot dead at Aligarh Muslim University campus
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीचर की गोली मारकर हत्या
compounders accused of murder are in custody of Badaun police (Photo - ITG)
कैंची से वार, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन, लाश को ईंट-बजरी से बांधकर तालाब में डुबोया...

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने साक्ष्य एकत्र किए. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. पुलिस इलाके के लोगों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के समय वहां कौन-कौन मौजूद था.

Advertisement

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल हत्या के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि यह आपसी रंजिश, लूटपाट या किसी अन्य विवाद का मामला है, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल हो गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement