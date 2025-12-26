दिल्ली के वेलकम इलाके में सनसनीखेज वारदात... एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या, खून से लथपथ हालत में मिला

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात गुरुवार की देर शाम हुई. वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस का कहना है कि घटना के बारे में सूचना मिलते ही एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में सड़क पर पड़ा मिला.

एजेंसी के अनुसार, घायल व्यक्ति को पुलिस तत्काल इलाज के लिए जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले गई. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई है, लेकिन अन्य कोई जानकारी उसके बारे में अभी पता नहीं चल सकी है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में शरीर पर चाकू से वार किए जाने के निशान मिले हैं, जिससे यह मामला हत्या का लग रहा है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने साक्ष्य एकत्र किए. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. पुलिस इलाके के लोगों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के समय वहां कौन-कौन मौजूद था.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल हत्या के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि यह आपसी रंजिश, लूटपाट या किसी अन्य विवाद का मामला है, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल हो गया.

