दिल्ली: शास्त्री पार्क हत्याकांड से जुड़े रहे गैंगवार के तार, बिश्नोई गैंग ने लिया हाशिम बाबा का नाम

दिल्ली के शास्त्री पार्क में हुए वसीम हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि वसीम जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा के खिलाफ बोल रहा था.

X
बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है. (Representational Image/File)
बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है. (Representational Image/File)

दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 30 और 31 दिसंबर की दरमियानी रात को 33 साल के शख्स वसीम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. शास्त्री पार्क पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुलंद मस्जिद निवासी दो सगे भाइयों, शाकिर और इस्लाम उर्फ बॉर्डर को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच और आरोपियों के कबूलनामे के मुताबिक, यह हत्या पुरानी आपसी रंजिश के कारण की गई थी. 

इस बीच सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेकर सनसनी फैला दी है. गैंग का दावा है कि वसीम तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा था, इसलिए उसे मौत के घाट उतारा गया. 

पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है और फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं.

गैंगस्टर हाशिम बाबा से जुड़ा तार

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक पोस्ट के जरिए दावा किया है कि वसीम की हत्या गैंगस्टर हाशिम बाबा के लिए की गई है. हाशिम बाबा फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. पोस्ट में साफ-साफ लिखा गया है कि वसीम लगातार हाशिम बाबा के खिलाफ बोल रहा था, जो गैंग को नागवार गुजरा. इस दावे ने मामले को व्यक्तिगत रंजिश से हटाकर गैंगवार की दिशा में मोड़ दिया है, जिसकी सच्चाई का पता पुलिस लगा रही है.

delhi idea

यह भी पढ़ें: Crime Katha: रिटायर्ड IAF कर्मी की हत्या, वर्दी पर दाग और सनसनीखेज खुलासा... दिल दहला देगी इस हत्याकांड की कहानी

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

शास्त्री पार्क थाना पुलिस ने इंस्पेक्टर मनजीत तोमर के नेतृत्व में टीम बनाकर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर दो भाइयों को दबोचा है. जेपीसी अस्पताल से मिली जानकारी के बाद शुरू हुई इस जांच में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए शाकिर और इस्लाम का वसीम के साथ पहले से विवाद चल रहा था. इसी रंजिश को पूरा करने के लिए उन्होंने डीडीए पार्क के पास वसीम पर चाकू से हमला किया था.

