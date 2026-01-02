scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Crime Katha: रिटायर्ड IAF कर्मी की हत्या, वर्दी पर दाग और सनसनीखेज खुलासा... दिल दहला देगी इस हत्याकांड की कहानी

गाजियाबाद में रिटायर्ड IAF कर्मी योगेश की हत्या का खुलासा बेहद चौंकाने वाला है. दरअसल, प्रॉपर्टी के लालच में योगेश के दो बेटों ने ही ये खौफनाक साजिश रची थी. हैरान करने वाली बात ये है कि इस कत्ल में शामिल शूटर यूपी पुलिस का सिपाही निकला. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
कत्ल के खुलासे ने सबको चौंका दिया (फोटो-ITG)
कत्ल के खुलासे ने सबको चौंका दिया (फोटो-ITG)

Retired IAF Personnel Murder Case: गाजियाबाद में रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स (IAF) कर्मी योगेश की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, इस हत्या की साजिश खुद मृतक के बेटों ने रची थी. प्रॉपर्टी के लालच में बेटों ने अपने ही पिता की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए थे. घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शूटिंग को अंजाम देने वालों में एक यूपी पुलिस का सिपाही भी शामिल है. यह मामला रिश्तों के खून और लालच की खौफनाक तस्वीर पेश करता है.

घर लौटते वक्त मारी थी गोली

मृतक की पहचान 58 वर्षीय योगेश के रूप में हुई है, जो इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड थे. वह मूल रूप से बागपत जिले के रहने वाले थे और गाजियाबाद के लोनी इलाके की अशोक विहार कॉलोनी में रहते थे. 26 दिसंबर को जब योगेश अपने घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी. गंभीर रूप से घायल योगेश की मौके पर ही मौत हो गई थी. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था.

सम्बंधित ख़बरें

history sheeter shot dead in Jaunpur
बदलापुर में बदला! हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, दो महीने पहले जमानत पर आया था बाहर
Anti Corruption Bureau Telangana report 2025
199 केस, 273 गिरफ्तारी और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा... साल 2025 में तेलंगाना ACB ने की ये कार्रवाई
Enforcement Directorate search in PMLA case
दिल्ली में ED का बड़ा एक्शन: छापे के दौरान ₹5.12 करोड़ नकद और ₹8.8 करोड़ के जेवरात बरामद
Chandigarh Police New Year Arrangements
चंडीगढ़ में हाई अलर्ट, 1000 पुलिसकर्मी तैनात... महिलाओं को मिलेगी फ्री पिक एंड ड्रॉप सुविधा
नकली सामान बनाकर जनता को ठगते थे आरोपी
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली ब्रांडेड प्रोडक्ट रैकेट का किया भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार

बेटों से चल रहा था प्रॉपर्टी विवाद

पुलिस की जांच में सामने आया कि योगेश का अपने बेटों से लंबे समय से विवाद चल रहा था. योगेश अपने बेटों से घर खाली करवाना चाहते थे, जिससे बेटे नाराज थे. इसी प्रॉपर्टी विवाद ने हत्या की साजिश का रूप ले लिया. पुलिस के मुताबिक, बेटों ने लालच में आकर अपने पिता को रास्ते से हटाने का फैसला किया. इसके बाद उन्होंने हत्या की पूरी योजना बनाई और शूटरों से संपर्क किया.

Advertisement

पड़ोसी बना कॉन्ट्रैक्ट किलर

पुलिस ने बताया कि योगेश के बेटों ने अपने ही पड़ोसी अरविंद (32) को कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर हायर किया. अरविंद ने अपने बहनोई नवीन को भी इस साजिश में शामिल किया. नवीन उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है और कौशांबी जिले में तैनात है. दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई और तय तारीख को बाइक से आकर योगेश पर गोलियां चला दीं.

पूछताछ में आरोपियों का कबूलनामा

लोनी के सहायक पुलिस आयुक्त सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पूछताछ के दौरान अरविंद ने जुर्म कबूल कर लिया है. अरविंद ने बताया कि उसने और नवीन ने मिलकर योगेश पर दो गोलियां चलाई थीं, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि यह पूरी तरह से प्लान्ड मर्डर था, जिसे प्रॉपर्टी हड़पने के मकसद से अंजाम दिया गया.

हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद

पुलिस ने अरविंद को बुधवार शाम गिरफ्तार किया और गुरुवार को उसे गाजियाबाद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने उसके कब्जे से एक .315 बोर का देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस और इस्तेमाल किए गए खोखे भी बरामद किए हैं. पुलिस का कहना है कि बरामद हथियार से ही वारदात को अंजाम दिया गया.

Advertisement

आरोपी बेटे और सिपाही फरार

पुलिस के मुताबिक, इस हत्याकांड में शामिल यूपी पुलिस का कांस्टेबल नवीन और मृतक योगेश के दोनों बेटे फिलहाल फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस हर एंगल से साक्ष्य जुटा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement