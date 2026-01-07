scorecardresearch
 
तुर्कमान गेट बुलडोजर एक्शन के बाद बवाली कैसे जुटे? दिल्ली पुलिस करेगी कॉन्सपिरेसी एंगल से जांच

पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुधवार तड़के भारी सुरक्षा के बीच फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास से अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया. पुलिस ने बताया कि इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई. अब इस हिंसा के पीछे पुलिस साजिश के एंगल की जांच कर रही है.

बुलडोजर कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया. (Photo: ANI)
बुलडोजर कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया. (Photo: ANI)

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बुधवार, 7 जनवरी को तड़के करीब 1 बजे तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की. यह अभियान रामलीला मैदान के आस-पास से करीब 39,000 वर्ग फुट अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया गया. कार्रवाई के दौरान स्थानीय भीड़ ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच भी सक्रिय हो गई हैं, जो यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस विरोध प्रदर्शन के लिए सोशल मीडिया पर लोगों को संगठित और उकसाया गया था. 

प्रशासन ने कहा है कि मस्जिद के मुख्य ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, केवल उसके आसपास बने अवैध बारात घर और डिस्पेंसरी को ढहाया गया है.

साजिश और सोशल मीडिया की भूमिका की जांच

दिल्ली पुलिस इस पूरी घटना को केवल एक तात्कालिक विरोध के रूप में नहीं देख रही है. जांच का मुख्य केंद्र यह है कि क्या हिंसा के लिए कोई पूर्व नियोजित साजिश रची गई थी. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं लोगों को जुटाने और उकसाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो नहीं किया गया था. इसके अलावा, घटना के दौरान पत्थरबाजी करने वालों की तलाशी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

यह भी पढ़ें: तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ देखना है... जब संजय गांधी की एक जिद से भारत ने जाना क्या होता है बुलडोजर एक्शन

---- समाप्त ----
