दिल्ली: 5 साल में सबसे ठंडा गणतंत्र दिवस, AQI भी 'खराब', कई इलाकों में बारिश का अनुमान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में कड़ाके की ठंड जारी है. पिछले दिनों हुई बारिश और उसके बाद शुरू हुई शीत लहर ने एनसीआर को एक बार फिर से ठंड की चपेट में ला दिया है. सोमवार को दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ी, शहर के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3.6°C तक गिर गया और कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति दर्ज की गई.

शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में 4.2°C तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री कम था. इसी के साथ, 26 जनवरी का दिन साल 2021 के बाद से सबसे ठंडा गणतंत्र दिवस रहा. साल 2021 में राजधानी में 2.1°C तापमान दर्ज किया गया था.

(Photo: PTI)

ठंड के साथ हवा की गुणवत्ता फिर से 'खराब' श्रेणी में आ गई है, जिससे जनवरी में दो दिनों तक मध्यम AQI का दुर्लभ दौर खत्म हो गया. रविवार को 153 के मुकाबले शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत बढ़कर 241 हो गया, जो चार सालों में जनवरी की सबसे कम रीडिंग थी.

आयानगर में शहर का सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.6°C दर्ज किया गया, जबकि रिज में 5.3°C दर्ज किया गया. सोमवार को इन दोनों स्टेशनों ने शीतलहर के मानदंडों को पूरा किया.

मौसम ने क्यों ली करवट?

साफ आसमान और वीकेंड में लगातार उत्तर-पश्चिमी हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आई है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार को हवा की गति कम हो गई, जिससे न्यूनतम तापमान बढ़ने और मंगलवार को हल्की बारिश होने की उम्मीद है.

IMD ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 27 और 28 जनवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान है. उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश और अलग-अलग जगहों पर गरज के साथ छींटे या ओलावृष्टि की संभावना है.

मंगलवार को न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C के बीच और अधिकतम तापमान 18°C ​​से 20°C के बीच रहने की संभावना है. केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को उम्मीद है कि 27-28 जनवरी को AQI 'मध्यम' श्रेणी में सुधरेगा, जिसके बाद 29 जनवरी से यह फिर से 'खराब' हो जाएगा.

