विंडो पर लटके, स्टंटबाजी की, लोगों को भी खतरे में डाला... दिल्ली की सड़कों पर रईसजादों का हुड़दंग, Video

नए साल के जश्न से पहले राजधानी दिल्ली में सड़क पर खतरनाक स्टंटबाजी और कार रेसिंग का वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो में चार गाड़ियों में सवार युवक आईटीओ से नोएडा की ओर जाते हुए खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो गया.

नए साल से पहले दिल्ली की सड़कों पर कार सवारों का हुड़दंग. (Photo: Screengrab)
नए साल के जश्न से पहले राजधानी दिल्ली में सड़क पर हुड़दंग और स्टंटबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में चार गाड़ियां नजर आ रही हैं. इन गाड़ियों में सवार कई युवक सरेआम सड़क पर कार रेसिंग और खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो 26 दिसंबर की रात का बताया जा रहा है, जो आईटीओ से नोएडा की ओर जाने वाले रास्ते का है.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कारें एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में चल रही हैं. कुछ गाड़ियां अचानक लेन बदलती हैं, तो कुछ चालक खतरनाक तरीके से स्टंट करते हुए अन्य वाहनों को ओवरटेक करते दिखते हैं. इस दौरान सड़क पर मौजूद अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की जान को भी गंभीर खतरा पैदा हो गया. वायरल क्लिप में यह भी नजर आता है कि सड़क पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.

इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है. कई यूजर्स ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है और सवाल उठाए हैं कि आखिर सड़क सुरक्षा को लेकर इतने बड़े शहर में इस तरह की लापरवाही कैसे हो रही है. लोगों का कहना है कि नए साल के आसपास इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए जाते.

दिल्ली पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. इसमें नजर आ रही गाड़ियों और युवकों की पहचान की जा रही है. वीडियो की पुष्टि के बाद कार्रवाई की जाएगी. नए साल से पहले दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर स्टंटबाजी, ड्रैग रेसिंग और हुड़दंग का ये मामला सामने आया है.

