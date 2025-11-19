scorecardresearch
 

मेरठ: बारात में लग्जरी गाड़ियों से हुड़दंग, छत पर चढ़कर स्टंट और आतिशबाजी, पुलिस ने ऐसे निकाली हेकड़ी

मेरठ के लोहियानगर में एक शादी की बारात के दौरान लग्जरी गाड़ियों के काफिले ने सड़क पर जमकर हुड़दंग किया. युवकों ने चलती गाड़ियों की छत पर चढ़कर स्टंट और आतिशबाजी की. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छह युवकों को हिरासत में लिया और चार लग्जरी गाड़ियां सीज कर दीं. एसपी सिटी ने कहा कि ऐसी हरकतों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

मेरठ में लग्जरी गाड़ियों संग बारात में हुड़दंग (Photo: Screengrab)
मेरठ में लग्जरी गाड़ियों संग बारात में हुड़दंग (Photo: Screengrab)

मेरठ के थाना लोहियानगर क्षेत्र में एक शादी की बारात के दौरान लग्जरी गाड़ियों का काफिला सड़क पर बड़े स्तर पर हुड़दंग करते देखा गया. यह बारात लोहियानगर स्थित जेके फार्महाउस की ओर जा रही थी. बताया जा रहा है कि करीब दर्जनभर से ज्यादा गाड़ियों के काफिले में कुछ युवक चलती कारों की छत पर चढ़ गए और आतिशबाजी के साथ खतरनाक स्टंट करने लगे. इससे सड़क पर चल रहे यातायात में बाधा उत्पन्न हुई और लोगों में डर का माहौल बन गया.

घटना की जानकारी मिलते ही थाना लोहियानगर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने छत पर चढ़कर हुड़दंग करने वाले छह युवकों को हिरासत में ले लिया. इसके साथ ही चार लग्जरी गाड़ियों को भी सीज कर दिया गया है. पुलिस ने कहा कि युवकों ने सार्वजनिक जगह पर गाड़ियों के साथ स्टंट कर कानून व्यवस्था को खतरे में डाला.

लग्जरी गाड़ियों के साथ युवकों ने किया हुड़दंग

मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि लोहियानगर पुलिस को रात में सूचना मिली कि कुछ लड़के गाड़ियों पर बैठकर सड़क पर हुड़दंग कर रहे हैं. यह सभी बारात का हिस्सा थे और जेके फार्महाउस की ओर जा रहे थे. पुलिस ने तत्काल गाड़ियों की जांच की, नंबरों को चेक किया और सीसीटीवी फुटेज देखा.

पुलिस ने चार लग्जरी गाड़ियों को सीज किया

इसके बाद गाड़ियों को सीज कर लिया गया और छह युवकों को हिरासत में लिया गया है. उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. एसपी सिटी ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएंगी. जो भी व्यक्ति नियम तोड़ेगा या ऐसी हरकत करेगा जिससे कानून और व्यवस्था बिगड़े, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
 

