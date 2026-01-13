scorecardresearch
 
दिल्ली: बीजेपी मुख्यालय पहुंचे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, सियासी रिश्तों पर हुई लंबी चर्चा

भारत और चीन के बीच जारी कूटनीतिक कोशिशों के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मुख्यालय का दौरा किया. इस दौरान दोनों देशों के सत्ताधारी दलों के बीच संचार और आपसी सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से बातचीत हुई.

बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचे सीपीसी के सदस्य (Photo: X/@vijai63)
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) के अंतरराष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सुन हैयान के नेतृत्व में एक डेलिगेशन ने सोमवार को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय का दौरा किया. इस मीटिंग में बीजेपी महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व वाले डेलिगेशन ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) के साथ पार्टी-टू-पार्टी संचार को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की. 

बीजेपी के विदेश संपर्क विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने बताया कि इस मुलाकात का मकसद दोनों सियासी दलों के बीच संवाद के माध्यमों को मजबूत करना है. 

इस खास मौके पर भारत में चीन के राजदूत जू फेइहोंग भी चीनी डेलिगेशन के साथ मौजूद रहे. यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है, जब दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर कूटनीतिक बातचीत जारी है.

bjp cpc delhi meeting

पार्टी स्तर पर संवाद बढ़ाने पर जोर

बीजेपी मुख्यालय में हुई इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा बीजेपी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच आपसी समझ विकसित करना था. विजय चौथाईवाले ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि दोनों दलों ने इस बात पर चर्चा की है कि कैसे राजनीतिक स्तर पर संचार को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है. इस दौरान अंतरराष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सुन हैयान ने अपने विचार साझा किए और द्विपक्षीय संबंधों में राजनीतिक दलों की भूमिका पर जोर दिया.

यह भी पढ़ें: कम्युनिस्ट पार्टी पर क्या बोले मोहन भागवत?

चीनी राजदूत की मौजूदगी रही अहम

इस मीटिंग की एक अहम बात भारत में नियुक्त चीनी राजदूत जू फेइहोंग की उपस्थिति रही. राजदूत की मौजूदगी यह दर्शाती है कि इस दौरे को चीन की तरफ से काफी अहमियत दी गई है. बीजेपी की तरफ से अरुण सिंह और विदेश विभाग के अन्य सदस्यों ने चीनी मेहमानों का स्वागत किया. दोनों पक्षों के बीच यह बातचीत काफी लंबी चली, जिसमें आने वाले वक्त में इस तरह के दौरों और चर्चाओं को लगातार जारी रखने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया.

 
