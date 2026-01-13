दिल्ली: बीजेपी मुख्यालय पहुंचे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, सियासी रिश्तों पर हुई लंबी चर्चा

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) के अंतरराष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सुन हैयान के नेतृत्व में एक डेलिगेशन ने सोमवार को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय का दौरा किया. इस मीटिंग में बीजेपी महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व वाले डेलिगेशन ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) के साथ पार्टी-टू-पार्टी संचार को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की.

बीजेपी के विदेश संपर्क विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने बताया कि इस मुलाकात का मकसद दोनों सियासी दलों के बीच संवाद के माध्यमों को मजबूत करना है.

इस खास मौके पर भारत में चीन के राजदूत जू फेइहोंग भी चीनी डेलिगेशन के साथ मौजूद रहे. यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है, जब दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर कूटनीतिक बातचीत जारी है.

पार्टी स्तर पर संवाद बढ़ाने पर जोर

बीजेपी मुख्यालय में हुई इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा बीजेपी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच आपसी समझ विकसित करना था. विजय चौथाईवाले ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि दोनों दलों ने इस बात पर चर्चा की है कि कैसे राजनीतिक स्तर पर संचार को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है. इस दौरान अंतरराष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सुन हैयान ने अपने विचार साझा किए और द्विपक्षीय संबंधों में राजनीतिक दलों की भूमिका पर जोर दिया.

चीनी राजदूत की मौजूदगी रही अहम

इस मीटिंग की एक अहम बात भारत में नियुक्त चीनी राजदूत जू फेइहोंग की उपस्थिति रही. राजदूत की मौजूदगी यह दर्शाती है कि इस दौरे को चीन की तरफ से काफी अहमियत दी गई है. बीजेपी की तरफ से अरुण सिंह और विदेश विभाग के अन्य सदस्यों ने चीनी मेहमानों का स्वागत किया. दोनों पक्षों के बीच यह बातचीत काफी लंबी चली, जिसमें आने वाले वक्त में इस तरह के दौरों और चर्चाओं को लगातार जारी रखने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया.

