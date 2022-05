Delhi Weather: दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह खतरनाक आंधी के साथ बारिश, कई जगह उखड़े पेड़, फ्लाइट्स प्रभावित

Delhi Rain and Thunderstorm Today: दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक सुबह-सुबह मौसम बदला है. उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं झमाझम बरसात हुई है. चढ़ते पारे के बीच बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है. वहीं, कुछ जगहों पर मौसम का ये बदला मिजाज परेशानी का सबब भी बना है. तेज हवाओं और खतरनाक आंधी के बीच कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं. आंधी-बारिश के बीच मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स प्रभावित हैं.

Amid strong winds and rain, uprooted trees block roads in parts of Delhi.



दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के अधिकतर इलाकों में आंधी और तूफान के बाद बारिश हो रही है. जिससे मौसम सुहावना हो गया है. दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, देवबंद, नजीबाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, खतौली, हस्तीनापुर, चांदपुर और आस-पास के इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली है.

IMD के अनुसार पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. बता दें कि मौसम विभाग (IMD) ने अपने पूर्वानुमान में दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाएं और हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने की संभावना जताई थी.

दिल्ली में आज (सोमवार), 23 मई को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

IMD के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बदलते मौसम से लू से राहत और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों तक दिल्ली-एनसीआर में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, करीब हफ्ते भर दिल्ली में लू यानी हीटवेव चलने की संभावना नहीं है. ऐसे में बढ़ते तापमान और गर्मी से थोड़ी राहत मिली रहेगी. 24 मई तक इसी तरह की आंधी-बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी.