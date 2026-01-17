scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फिर जहरीली हुई दिल्ली-NCR की आबोहवा, GRAP-4 हुआ लागू... कंस्ट्रक्शन समेत इन चीजों पर बैन

दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद CAQM ने GRAP-4 लागू कर दिया है. ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई है और स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया गया है.

Advertisement
X
दिल्ली में निर्माण कार्य और ट्रकों की एंट्री पर रोक (Photo: PTI)
दिल्ली में निर्माण कार्य और ट्रकों की एंट्री पर रोक (Photo: PTI)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में एक बार फिर से हवा जहरीली हो गई है. हवा की गुणवत्ता बेहद ख़राब होने की वजह से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप-4 लागू कर दिया है. राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार शाम को 428 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है. इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने ग्रैप-4 लागू करने का फैसला किया है.

ग्रैप-4 के तहत दिल्ली में सभी निर्माण और ढहाई कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से निकलने वाली धूल प्रदूषण को और बढ़ाने का कारण बनती है. इसके अलावा, ट्रकों की राजधानी में एंट्री भी बैन कर दी गई है, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही सीमित अनुमति मिलेगी. भारी वाहनों से निकलने वाला धुआं एक बड़ा प्रदूषण स्रोत माना जाता है, इसलिए यह कदम जरूरी है.

बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. इस व्यवस्था के तहत पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कराई जाएगी, ताकि बच्चे जहरीली हवा में बाहर न निकलें और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बच सकें.

सम्बंधित ख़बरें

Dense Fog in Delhi-NCR
दिल्ली-NCR में संडे को फिर छाएगा घना कोहरा, पंजाब-हरियाणा में जल्द होगी बारिश
नजफगढ़ ड्रेन में आधुनिक ड्रेजिंग अभियान शुरू (Photo: PTI)
दिल्ली में ड्रेनेज सुधार की तस्वीर बदलेगी, नजफगढ़ ड्रेन में आधुनिक ड्रेजिंग अभियान शुरू
होटल के दो स्टाफ मेंबर पहले से मौजूद थे
मास्टर की से रूम में घुसा स्टाफ, मैनेजमेंट बोला- 'तो क्या हुआ?' महिला ने खोली लग्जरी होटल की पोल
Dehradun greenfield expressway special
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर आया खुश होने वाला अपडेट, सिर्फ 2.5 घंटे में...
dense fog returns in delhi ncr affecting visibility and travel
दिल्ली NCR में छाया घना कोहरा, गिर सकता है तापमान

यह भी पढ़ें: प्रदूषण भी घटाएगी और कमाई भी करेगी दिल्ली सरकार, ‘कार्बन क्रेडिट’ नीति को कैबिनेट की मंजूरी

Advertisement

CAQM ने साफ किया है कि ये कड़े कदम आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर उठाए गए हैं और जब तक हवा की गुणवत्ता सामान्य नहीं हो जाती, इन्हीं नियमों का पालन किया जाएगा. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे गैरजरूरी बाहर निकलने से बचें और प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों से दूर रहें.

हर साल सर्दियों में बढ़ता प्रदूषण दिल्ली के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. इस बार भी हालत इतने गंभीर हो गए हैं कि GRAP-4 जैसे अंतिम स्तर के प्रावधान लागू करना पड़ा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement