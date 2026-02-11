दिल्ली: दिनदहाड़े चाकूबाजी, वारदात का वीडियो शेयर कर दी हत्या की धमकी, 2 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पश्चिम जिले के जहांगीरपुरी इलाके में पिछले महीने दो युवकों पर चाकू से हमला करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किए थे. इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश फैल गया था.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक उर्फ अक्कू (19), निवासी दिल्ली और नितिन (18) निवासी गुरुग्राम के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि दोनों को मंगलवार को पकड़ा गया.

दिल्ली-NCR से बिहार तक चली तलाश

पुलिस के अनुसार आरोपियों की तलाश में दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में छापेमारी की गई. आखिरकार दिल्ली-यूपी बॉर्डर के पास जाल बिछाकर उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वे बिहार के सुपौल से दिल्ली आ रही एक निजी बस में सवार थे.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना 2 जनवरी को दोपहर करीब 1:30 बजे जहांगीरपुरी के K-ब्लॉक पार्क के पास हुई थी. शिकायतकर्ता अंशु और उसका दोस्त विमल घर लौट रहे थे, तभी चार से पांच लोगों ने उन्हें रोक लिया.

मजाक का विरोध करने पर चाकू से हमला

पुलिस के मुताबिक जब दोनों युवकों ने कथित तौर पर मजाक उड़ाने का विरोध किया तो पहले उन्हें घूंसे मारे गए. इसके बाद आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनके ऊपरी शरीर पर कई गंभीर चोटें आईं.

घटना के दो वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर सामने आए. एक वीडियो में आरोपी पीड़ितों पर चाकू से हमला करते दिख रहे हैं. दूसरे वीडियो में वे दो हत्याओं में शामिल होने का दावा करते और एक और हत्या की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं. पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने जहांगीरपुरी के सरताज नाम के एक व्यक्ति की हत्या की योजना का भी खुलासा किया. उनकी गिरफ्तारी से एक गंभीर अपराध टल गया. मामले की जांच जारी है.

