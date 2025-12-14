scorecardresearch
 
नई दिल्ली: मंसरावर पार्क मंदिर में चाकू से वार कर महिला की निर्मम हत्या, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली के मंसरावर पार्क स्थित मंदिर में 48 वर्षीय कुसुम शर्मा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने मुख्य आरोपी अंचल सक्सेना को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद किया. प्रारंभिक जांच में पुरानी दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है. मामले की जांच और अन्य आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज व फॉरेंसिक जांच जारी है.

पुरानी दुश्मनी में की हत्या.(Photo: Representational)

नई दिल्ली के पूर्वी इलाके मंसरावर पार्क में रविवार को 48 वर्षीय महिला की मंदिर के अंदर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, घटना दोपहर करीब 12 बजे डीडीए फ्लैट्स कॉम्प्लेक्स में स्थित मंदिर के अंदर हुई, जब महिला पूजा कर रही थी.

पीसीआर को प्राप्त सूचना के मुताबिक, दो लोगों ने महिला को चाकू से हमला किया. घायल महिला को तुरंत गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक महिला की पहचान कुसुम शर्मा (48) निवासी मंसरावर पार्क के रूप में हुई है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में हत्या की दो घटनाएं... करावल नगर में पत्नी और दो बेटियों का मर्डर, नंद नगरी में भाई ने बहन के प्रेमी को मारी गोली

आरोपी महिला गिरफ्तार, वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद

पुलिस ने घटना के बाद मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया. डीसीपी (शाहदरा) प्रशांत गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी महिला की पहचान अंचल सक्सेना के रूप में हुई है. इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है.

प्राथमिक जांच में पता चला है कि अंचल सक्सेना और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर कुसुम शर्मा पर कई बार चाकू से हमला किया, जिससे उनकी मौत हुई. पुलिस का कहना है कि यह घटना पुरानी दुश्मनी या व्यक्तिगत विवाद की वजह से हो सकती है, लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई है.

विस्तृत जांच और सीसीटीवी फुटेज की जांच

पुलिस ने घटना की तह तक जाने के लिए कई टीमों का गठन किया है. डीसीपी ने बताया कि डीडीए फ्लैट्स, आसपास की सड़कों, पार्क और प्रवेश व निकास स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि अपराधियों की हरकतों का पता लगाया जा सके.

इसके अलावा तकनीकी निगरानी, स्थानीय खुफिया जानकारी और फॉरेंसिक टीम की मदद से दूसरे आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. घटना स्थल का फॉरेंसिक निरीक्षण भी किया गया है.

संभावित कारण और कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने कहा कि हत्या के पीछे सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिलते हैं कि यह व्यक्तिगत दुश्मनी या लक्षित हमला हो सकता है. परिवार, पड़ोसी और स्थानीय लोगों से पूछताछ करके घटना के क्रम को स्पष्ट किया जा रहा है.

मंसरावर पार्क पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. पुलिस ने कहा कि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और फिलहाल किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया गया है.

---- समाप्त ----
