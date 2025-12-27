न्यू ईयर से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन आघात 3.0 में 285 आरोपी गिरफ्तार

नए साल के जश्न से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की है. इसी कड़ी में दक्षिण-पूर्व दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत रातभर व्यापक छापेमारी और जांच अभियान चलाया. इस अभियान का मकसद न्यू ईयर के दौरान संभावित अपराधों को रोकना और अपराधियों में डर पैदा करना बताया गया है.

पुलिस के अनुसार, इस विशेष अभियान के दौरान विभिन्न कानूनों के तहत कुल 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट और जुआ अधिनियम से जुड़े आरोपी शामिल हैं. इसके अलावा, 504 लोगों को एहतियाती कार्रवाई के तहत हिरासत में लिया गया, ताकि नए साल के जश्न के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

अभियान के दौरान पुलिस ने आदतन अपराधियों पर भी खास ध्यान दिया. सूचीबद्ध 116 बदमाशों को हिरासत में लिया गया, जबकि संपत्ति से जुड़े अपराधों में शामिल 10 आरोपियों और वाहन चोरी के मामलों में पांच ऑटो लिफ्टरों को भी गिरफ्तार किया गया.

ऑपरेशन आघात 3.0 के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में अवैध हथियार भी हाथ लगे. पुलिस टीमों ने 21 देसी पिस्तौल, 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू बरामद किए. इसके साथ ही नशीले पदार्थों और अवैध शराब की खेप भी जब्त की गई, जिससे साफ है कि नए साल से पहले बाजार में अवैध सामान खपाने की कोशिश की जा रही थी.

चोरी और लूट के मामलों में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. अभियान के दौरान 310 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जो छिनैती, लूट या गुमशुदगी की शिकायतों से जुड़े थे.

वाहन चोरी पर लगाम कसते हुए पुलिस ने 231 दोपहिया वाहन और एक चारपहिया वाहन को जब्त या बरामद किया. कुल मिलाकर इस अभियान के दौरान 1,306 लोगों को एहतियाती कार्रवाई के तहत पकड़ा गया.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन आघात 3.0 एक निवारक और सख्त कदम है, ताकि न्यू ईयर के दौरान राजधानी में कानून-व्यवस्था बनी रहे और आम नागरिक सुरक्षित माहौल में जश्न मना सकें.

