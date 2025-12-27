न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सोलन-शिमला में सैलानियों की भीड़... ट्रैफिक जाम से लोग परेशान, Video

हिमाचल प्रदेश में न्यू ईयर के जश्न को लेकर सैलानियों की भारी भीड़ ने पर्यटक स्थलों और मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा कर दी है. सोलन, कसौली और चायल सहित शिमला के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का आना लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और आने वाले पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

और पढ़ें

कालका-शिमला नेशनल हाइवे-5 पर शुक्रवार देर रात ट्रैफिक जाम की वजह से वाहन धीमी रफ्तार से रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे. इस दौरान पर्यटक और स्थानीय लोग दोनों ही जाम में फंसे नजर आए. वीकेंड और न्यू ईयर की वजह से पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिससे रास्तों पर वाहनों की घनी भीड़ दिखाई दे रही है.

यहां देखें Video

स्थानीय प्रशासन ने भीड़ और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात की है. हालांकि भारी भीड़ और वाहनों की संख्या के चलते जाम को पूरी तरह से नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है. पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि यह समय हिमाचल प्रदेश के लिए प्रमुख पर्यटन सीजन का हिस्सा है, और नए साल के जश्न के दौरान इस तरह की भीड़ आम है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हिमाचल में क्रिसमस का धमाल... मनाली में उमड़े सैलानी, अलग-अलग राज्यों से पहुंचीं 3000 से ज्यादा गाड़ियां

सैलानी इस मौके का आनंद लेने के लिए विभिन्न हिल स्टेशन, रिसॉर्ट और स्थानीय स्थलों का रुख कर रहे हैं. वहीं स्थानीय निवासियों को अपने रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक समय पहले यात्रा की योजना बनाएं और मुख्य मार्गों पर वाहन चलाते समय सतर्क रहें.

न्यू ईयर की छुट्टियों में पर्यटन की इस भीड़ ने न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, बल्कि हिमाचल प्रदेश को देशभर के पर्यटकों के लिए और आकर्षक स्थल बना दिया है. यहां बढ़ रही भीड़ की वजह से सोलन और कसौली जैसे पर्यटन स्थलों में ट्रैफिक जाम हो रहा है.

---- समाप्त ----