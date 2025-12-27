scorecardresearch
 
न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सोलन-शिमला में सैलानियों की भीड़... ट्रैफिक जाम से लोग परेशान, Video

न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की भारी भीड़ ने सोलन और शिमला सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा कर दी है. कालका-शिमला नेशनल हाइवे-5 पर वाहन धीमी रफ्तार से रेंगते नजर आए, जबकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को जाम के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. वीकेंड और छुट्टियों के चलते पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है.

हिमाचल प्रदेश के सोलन में लग रहा जाम. (Photo: Screengrab)
हिमाचल प्रदेश में न्यू ईयर के जश्न को लेकर सैलानियों की भारी भीड़ ने पर्यटक स्थलों और मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा कर दी है. सोलन, कसौली और चायल सहित शिमला के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का आना लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और आने वाले पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

कालका-शिमला नेशनल हाइवे-5 पर शुक्रवार देर रात ट्रैफिक जाम की वजह से वाहन धीमी रफ्तार से रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे. इस दौरान पर्यटक और स्थानीय लोग दोनों ही जाम में फंसे नजर आए. वीकेंड और न्यू ईयर की वजह से पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिससे रास्तों पर वाहनों की घनी भीड़ दिखाई दे रही है.

स्थानीय प्रशासन ने भीड़ और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात की है. हालांकि भारी भीड़ और वाहनों की संख्या के चलते जाम को पूरी तरह से नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है. पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि यह समय हिमाचल प्रदेश के लिए प्रमुख पर्यटन सीजन का हिस्सा है, और नए साल के जश्न के दौरान इस तरह की भीड़ आम है.

यह भी पढ़ें: हिमाचल में क्रिसमस का धमाल... मनाली में उमड़े सैलानी, अलग-अलग राज्यों से पहुंचीं 3000 से ज्यादा गाड़ियां

सैलानी इस मौके का आनंद लेने के लिए विभिन्न हिल स्टेशन, रिसॉर्ट और स्थानीय स्थलों का रुख कर रहे हैं. वहीं स्थानीय निवासियों को अपने रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक समय पहले यात्रा की योजना बनाएं और मुख्य मार्गों पर वाहन चलाते समय सतर्क रहें.

न्यू ईयर की छुट्टियों में पर्यटन की इस भीड़ ने न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, बल्कि हिमाचल प्रदेश को देशभर के पर्यटकों के लिए और आकर्षक स्थल बना दिया है. यहां बढ़ रही भीड़ की वजह से सोलन और कसौली जैसे पर्यटन स्थलों में ट्रैफिक जाम हो रहा है.

