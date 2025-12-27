दिल्ली: 'अटल कैंटीन' में भोजन करने के लिए उमड़ी भीड़, 2 दिन में पहुंचे 33 हजार से ज्यादा लोग

दिल्ली सरकार द्वारा संचालित 'अटल कैंटीन' में शुरुआती दो दिनों के अंदर कुल 33,392 लोगों ने मात्र 5 रुपये में रियायती भोजन किया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर इन कैंटीनों का उद्घाटन किया.

और पढ़ें

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूरों, शहरी गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ता और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है.

मौजूदा वक्त में दिल्ली के कई इलाकों में 45 कैंटीन सफलतापूर्वक काम कर रही हैं. लाभार्थी दोपहर 11.30 से 2.00 बजे तक लंच और शाम 6.30 से रात 9.00 बजे तक डिनर का आनंद ले सकते हैं.

पहले और दूसरे दिन का आंकड़ा...

अटल कैंटीन शुरू होने के पहले दिन यानी गुरुवार को कुल 17,587 लोगों ने भोजन किया. इसमें से 8,604 लोगों ने लंच और 8,983 लोगों ने डिनर किया. शुक्रवार को भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और रिपोर्ट लिखे जाने तक 15,805 लाभार्थियों ने भोजन प्राप्त किया. शुक्रवार को दोपहर के भोजन के लिए 10,696 और रात के खाने के लिए 5,109 लोग पहुंचे. दो दिनों का कुल आंकड़ा 33,392 तक पहुंच गया है, जो इस योजना की भारी सफलता को दर्शाता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली में अटल कैंटीन का उद्घाटन, ₹5 में म‍िलेगा कैसा खाना? देखें र‍िपोर्ट

पूरी दिल्ली में बिछेगा कैंटीन का जाल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने पूरी राजधानी में कुल 100 अटल कैंटीन खोलने का लक्ष्य रखा है. उद्घाटन के पहले चरण में 45 कैंटीन शुरू की जा चुकी हैं. प्रशासन का कहना है कि बाकी बची 55 कैंटीन अगले 15 से 20 दिनों के भीतर खोल दी जाएंगी. ये कैंटीनें विशेष रूप से उन इलाकों में केंद्रित हैं, जहां मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर तबके की संख्या अधिक है, जिससे सही व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुंच सके.

यह भी पढ़ें: ऑटोवालों को 15 लाख का बीमा, यमुना रिवरफ्रंट, अटल कैंटीन... दिल्ली चुनाव के लिए BJP के संकल्प पत्र की बड़ी बातें

मजदूरों और गरीबों को बड़ी राहत

महंगाई के इस दौर में मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलना दिल्ली के दिहाड़ी मजदूरों और बेघर लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. सरकार ने खाने की गुणवत्ता और पोषण का विशेष ध्यान रखा है. कैंटीन के समय को भी कामगारों की सुविधा के मुताबिक तय किया गया है. लंच और डिनर की सुविधा मिलने से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, जो दिन भर मेहनत करते हैं और रात को सस्ते भोजन की तलाश में रहते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अटल जी की 101वीं जयंती पर CM रेखा गुप्ता ने किया ये नया आगाज

---- समाप्त ----