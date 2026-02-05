दिल्ली के इस इलाके में सबसे जहरीली है हवा! AQI 300 के पार...
दिल्ली की हवा आज भी कई इलाकों में जहरीली बनी हुई है. राजधानी के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार पहुंच गया है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. सबसे अधिक प्रदूषण विवेक विहार में दर्ज किया गया है, आइए जानते हैं, दिल्ली-नोएडा में कितना है AQI?
दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर है. (Photo: PTI)
दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई इलाकों में आज भी बहुत खराब बना हुआ है. सुबह के समय कई जगह धुंध का असर भी देखने को मिला है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार सबसे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स लोधी रोड पर दर्ज किया गया है, यहां AQI 161 है. इसके बाद सबसे कम AQI आईजीआई एयरपोर्ट (187) और आईएचबीएएस, दिलशाद गार्डन (188) में दर्ज किया गया है.
वहीं दूसरी ओर सबसे अधिक दूषित हवा विवेक विहार में देखने को मिली है, जहां AQI 333 तक पहुंच गया. इसके साथ ही पूसा में AQI 329, नेहरू नगर 323, आनंद विहार 320 और जहांगीरपुरी 317 AQI दर्ज किया गया है. बता दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मानकों के अनुसार 0–50 को अच्छा, 51–100 को संतोषजनक, 101–200 को मध्यम, 201–300 को खराब, 301–400 को बहुत खराब और 401–500 को गंभीर श्रेणी में माना जाता है.
नोएडा का AQI
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार नोएडा में भी वायु गुणवत्ता कई इलाकों में खराब श्रेणी में बनी हुई है. सेक्टर-125 में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 302 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. वहीं सेक्टर-62 में AQI 233,सेक्टर-1 में AQI 280 और सेक्टर-116 में AQI 276 दर्ज किया गया है.