दिल्ली के इस इलाके में सबसे जहरीली है हवा! AQI 300 के पार...

दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई इलाकों में आज भी बहुत खराब बना हुआ है. सुबह के समय कई जगह धुंध का असर भी देखने को मिला है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार सबसे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स लोधी रोड पर दर्ज किया गया है, यहां AQI 161 है. इसके बाद सबसे कम AQI आईजीआई एयरपोर्ट (187) और आईएचबीएएस, दिलशाद गार्डन (188) में दर्ज किया गया है.

वहीं दूसरी ओर सबसे अधिक दूषित हवा विवेक विहार में देखने को मिली है, जहां AQI 333 तक पहुंच गया. इसके साथ ही पूसा में AQI 329, नेहरू नगर 323, आनंद विहार 320 और जहांगीरपुरी 317 AQI दर्ज किया गया है. बता दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मानकों के अनुसार 0–50 को अच्छा, 51–100 को संतोषजनक, 101–200 को मध्यम, 201–300 को खराब, 301–400 को बहुत खराब और 401–500 को गंभीर श्रेणी में माना जाता है.

नोएडा का AQI

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार नोएडा में भी वायु गुणवत्ता कई इलाकों में खराब श्रेणी में बनी हुई है. सेक्टर-125 में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 302 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. वहीं सेक्टर-62 में AQI 233,सेक्टर-1 में AQI 280 और सेक्टर-116 में AQI 276 दर्ज किया गया है.

जानें दिल्ली के अलग-अलग इलाकों को AQI

अलीपुर – 276 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आनंद विहार – 320 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

अशोक विहार – 309 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आया नगर – 195 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

बवाना – 305 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

बुराड़ी क्रॉसिंग – 275 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

सीआरआरआई मथुरा रोड – 204 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

चांदनी चौक – 265 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

डीटीयू – 268 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज – 305 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

द्वारका-सेक्टर 8 – 314 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आईजीआई एयरपोर्ट (टी3) – 187 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आईएचबीएएस, दिलशाद गार्डन – 188 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आईआईटी दिल्ली – 211 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आईटीओ – 269 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

जहांगीरपुरी – 317 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम – 294 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

लोधी रोड, दिल्ली - IMD – 161 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम – 255 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

मंदिर मार्ग – 194 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

एनएसआईटी द्वारका – 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

नजफगढ़ – 236 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

नरेला – 189 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

नेहरू नगर – 323 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

नॉर्थ कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय – 250 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

ओखला फेज-2 – 299 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

पटपड़गंज – 299 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

पंजाबी बाग – 296 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

पूसा – 329 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आर. के. पुरम – 297 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

रोहिणी – 315 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

शादिपुर – 268 एयर क्वालिटी इंडेक्स

सिरीफोर्ट – 304 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

सोनिया विहार – 298 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

श्री अरबिंदो मार्ग – 196 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

विवेक विहार – 333 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

वजीरपुर – 311 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

