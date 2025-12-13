scorecardresearch
 
उत्तर भारत में छाया घना कोहरा, ऋषि गंगा नदी जमी... माइनस में पहुंचा तापमान, IMD का येलो अलर्ट

उत्तर भारत शनिवार सुबह घने कोहरे की चपेट में रहा. दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी 50-100 मीटर तक सिमट गई. मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, यूपी में अगले दो दिनों तक सुबह के समय घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ में कड़ाके की ठंड ने ऋषिगंगा नदी को पूरी तरह जमा दिया है.

हरियाणा के गुरुग्राम में सर्दियों की एक ठंड सुबह के वक्त अलाव तापते लोग. (Photo: PTI)
हरियाणा के गुरुग्राम में सर्दियों की एक ठंड सुबह के वक्त अलाव तापते लोग. (Photo: PTI)

उत्तर भारत में ठंड अब अपने पूरे रंग में आने लगी है. मैदानी इलाकों में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत पूरे NCR में भी कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई. कई स्थानों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में उत्तर भारत के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक जा सकती है. पूर्वी हवाओं की रफ्तार कम होने से कोहरे के और घना होने की आशंका है. कोहरे के साथ प्रदूषण के स्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में हवा की गुणवत्ता लगातार 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटे में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अभी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है.

हालांकि दिन में धूप नहीं निकलने से ठंड और काटने वाली हो गई है. मौसम विभाग ने 18 दिसंबर तक दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया है. हालांकि, कोहरे के कारण दिन में धूप पता नहीं चलेगी, जिससे ठंड ज्यादा महसूस होगी. उत्तर प्रदेश में भी 13 से 15 दिसंबर तक सुबह के वक्त घना कोहरा पड़ने के आसार हैं. आईएमडी के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया, गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, बस्ती और महराजगंज जिलों में 16 से 17 दिसंबर तक सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहेगा. 

पहाड़ी राज्यों में कड़ाके की ठंड

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. इन राज्यों के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है. उत्तराखंड के चमोली जिले में ठंड अपने चरम पर है. बद्रीनाथ धाम में भले ही कपाट बंद हो चुके हों, लेकिन वहां का नजारा देखते ही बनता है. नीलकंठ पर्वत से निकलने वाली ऋषिगंगा नदी लगभग पूरी तरह जम गई है. नदी, नाले, झरने– सब बर्फ की चादर ओढ़ चुके हैं. इस बार अक्टूबर और नवंबर के पहले हफ्ते में ही बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हुई थी. उसके बाद से तापमान लगातार माइनस में चल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी जल्दी ऋषिगंगा नदी का पूरी तरह जमना कई सालों बाद देखने को मिला है. 

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शीत लहर के मद्देनजर शून्य से नीचे तापमान, घने कोहरे और रात के समय जमा देने वाली ठंड का अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राज्य में हल्की बारिश और हिमपात होने की संभावना है. इस बीच, हिमाचल प्रदेश के 13 क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे है. मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है. इस हिमालयी राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नदी, नालों, झरनों का पानी जमने लगा है. खासकर लाहौल और स्पीति घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है.

