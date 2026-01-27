Weather Today: दिल्ली-NCR में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी... क्या फिर लौटेगी ठंड? जानें देश का मौसम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में आज (मंगलवार) सुबह अचानक झमाझम बारिश से मौसम बदल गया है. बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में ओले भी पड़े हैं. नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर के कई इलाकों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है. मौसम विभाग (IMD) ने आज, 27 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है.
दिल्ली-NCR में IMD का येलो अलर्ट
बारिश की वजह से मौसम बदलने के साथ ही दिल्ली-NCR के तापमान में गिरावट आई है. तेज हवाओं की वजह से ठिठुरन महसूस हो रही है. वहीं, पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से भी मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है. दिल्ली में मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है.
मौसम ने ली करवट, दिल्ली-NCR में बारिश, नरेला में गिरे ओले, देखें वीडियो
बता दें कि मौसम विभाग (IMD) ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिन के लिए तेज हवाएं चलने के साथ जोरदार बर्फबारी की संभावना जताई है. ऐसे में तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड और बढ़ने का अनुमान है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज दोपहर तक मौसम में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी. दिल्ली में बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है. दिल्ली में दोपहर तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. साथ ही मध्यम स्तर की गरज (थंडरस्टॉर्म) और बिजली गिरने की आशंका है. नरेला, बवाना, अलीपुर, कंझावला, रोहिणी, मुंडका, जफरपुर, बहादुरगढ़ में अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
यह मौसम दिल्ली के इन जिलों में ज्यादा प्रभाव डाल सकता है.
IMD के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में बारिश और गरज के साथ तेज सतही हवाएं चलेंगी. इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, मौसम एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) के प्रभाव से आ रहा है, जो उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश और बर्फबारी लाता है.
IMD ने यूपी के भी कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज से 29 जनवरी तक कोहरा और बारिश का असर देखने को मिलेगा. पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में भी साफ दिख रहा है, जिससे ठंड बढ़ गई है. मौसम विभाग ने 27, 28 और 29 जनवरी को यूपी के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है.