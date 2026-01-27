scorecardresearch
 
Weather Today: दिल्ली-NCR में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी... क्या फिर लौटेगी ठंड? जानें देश का मौसम

Delhi-NCR Rain Today: दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है. नोएडा, गाजियाबाद में सुबह-सुबह हल्की बूंदाबांदी और कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई है. वहीं, दिल्ली के नरेला इलाके में हल्के ओले भी पड़े हैं. जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ गई है. मौसम विभाग (IMD) ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

नोएडा समेत एनसीआर के कई इलाकों में बारिश (Photo: PTI)
नोएडा समेत एनसीआर के कई इलाकों में बारिश (Photo: PTI)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में आज (मंगलवार) सुबह अचानक झमाझम बारिश से मौसम बदल गया है. बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में ओले भी पड़े हैं. नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर के कई इलाकों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है. मौसम विभाग (IMD) ने आज, 27 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

दिल्ली-NCR में IMD का येलो अलर्ट
बारिश की वजह से मौसम बदलने के साथ ही दिल्ली-NCR के तापमान में गिरावट आई है. तेज हवाओं की वजह से ठिठुरन महसूस हो रही है. वहीं, पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से भी मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है. दिल्ली में मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है.

मौसम ने ली करवट, दिल्ली-NCR में बारिश, नरेला में गिरे ओले, देखें वीडियो
 

बता दें कि मौसम विभाग (IMD) ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिन के लिए तेज हवाएं चलने के साथ जोरदार बर्फबारी की संभावना जताई है.  ऐसे में तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड और बढ़ने का अनुमान है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज दोपहर तक मौसम में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी. दिल्ली में बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है. दिल्ली में दोपहर तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. साथ ही मध्यम स्तर की गरज (थंडरस्टॉर्म) और बिजली गिरने की आशंका है. नरेला, बवाना, अलीपुर, कंझावला, रोहिणी, मुंडका, जफरपुर, बहादुरगढ़ में अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

IMD Forecast Delhi Weather Update

यह मौसम दिल्ली के इन जिलों में ज्यादा प्रभाव डाल सकता है.

  • साउथ ईस्ट दिल्ली  
  • ईस्ट दिल्ली  
  • शाहदारा  
  • सेंट्रल दिल्ली  
  • नॉर्थ ईस्ट दिल्ली  
  • साउथ दिल्ली  
  • न्यू दिल्ली  
  • साउथ वेस्ट दिल्ली  
  • वेस्ट दिल्ली  
  • नॉर्थ वेस्ट दिल्ली  
  • नॉर्थ दिल्ली

IMD के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में बारिश और गरज के साथ तेज सतही हवाएं चलेंगी. इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक,  मौसम एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) के प्रभाव से आ रहा है, जो उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश और बर्फबारी लाता है. 

IMD ने यूपी के भी कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज से 29 जनवरी तक कोहरा और बारिश का असर देखने को मिलेगा. पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में भी साफ दिख रहा है, जिससे ठंड बढ़ गई है. मौसम विभाग ने 27, 28 और 29 जनवरी को यूपी के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है.


 

