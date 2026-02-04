scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली: सड़क पर गिरे शख्स की मदद के बजाय चोरी किया उसका फोन... CCTV फुटेज से खुला राज

दिल्ली के रन्होला में सड़क पर बेहोश पड़े शख्स की मदद करने के बजाय एक राहगीर ने उसका सामान चुराया. घंटों इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई. घटना CCTV में कैद हुई.

Advertisement
X
दिल्ली में इंसानियत शर्मसार कर देने वाली घटना (Photo: ITG)
दिल्ली में इंसानियत शर्मसार कर देने वाली घटना (Photo: ITG)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रन्होला में शनिवार सुबह एक शख्स सड़क पर बेहोश होकर गिर गया. इसके बाद कुछ ऐसा हुआ, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है.  शख्स के गिरने के बाद उसकी मदद करने के बजाय, एक राहगीर ने कथित तौर पर उसका सामान चुराने की कोशिश की और फिर भाग गया. बाद में उस आदमी की मौत हो गई. 

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जब वह आदमी बेहोश पड़ा था, तो स्कूटी पर सवार दो शख्स मौके पर आए. पीछे बैठे शख्स ने पहले पीड़ित का मोबाइल फ़ोन उठाया, शायद यह सोचकर कि वह नशे में है. फिर वह वापस आया और उस आदमी की जेबें टटोलने लगा.

पुलिस ने बताया कि संदिग्ध को कुछ नहीं मिला. जैसे ही वह जाने वाला था, उसने पास में एक सीसीटीवी कैमरा देखा और अपने साथी के साथ मौके से भाग गया. पीड़ित कई घंटों तक सड़क पर पड़ा रहा. सुबह करीब 8 बजे, जब स्थानीय लोग इकट्ठा होने लगे, तब पुलिस को मामले की जानकारी दी गई.

सम्बंधित ख़बरें

delhi cm rekha gupta
दिल्ली वालों की बल्ले-बल्ले! अब होली और दीवाली पर मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर
गुरुग्राम में घर खरीदना क्यों है इतना मुश्किल
सालाना ₹1 करोड़ सैलरी, गुरुग्राम में नहीं मिल रहा 'अच्छा घर', सोशल मीडिया पर बहस
हर दिन दिल्ली से 27 लोग हो रहे लापता, सिर्फ 9 को ही खोज पा रही पुलिस
Parliament budget session samajwadi party MPs protest at parliament premises
संसद तक पहुंच मणिकर्णिका घाट विवाद, सदन के बाहर सपा सांसदों का प्रदर्शन
चाणक्यपुरी के बंग भवन के बाहर पुलिस बल तैनात
ममता को दिल्ली पुलिस पर नहीं भरोसा, बंग भवन की सुरक्षा के लिए कोलकाता से आई स्पेशल फोर्स

CCTV से खुला राज...

घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले के बारे में पूरी जानकारी मिली. वीडियो देखने से लगता है, जैसे शख्स को दिल का दौरा पड़ा हो या मिर्गी आई हो. अचानक जब शख्स बेसुध होकर जमीन पर पड़ा था, तभी स्कूटी सवार 2 लोग आते हैं और स्कूटी पर पीछे बैठा एक लड़का उतरता है. इसके बाद शख्स का मोबाइल उठाकर चलता बनता है. लड़के को लगता है कि शख्स नशे में है. बाद में सड़क पर गिरे शख्स की तड़प-तड़पकर मौत हो जाती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली: सड़क पर गिरकर तड़पता रहा शख्स, मदद की बजाय फोन चुराकर भागे स्कूटी सवार- VIDEO

पहले भी सामने आए हैं ऐसे मामले...

दिल्ली के अंदर इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है. पिछले साल 11 जनवरी को एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला विकास नाम का एक शख्स घिटोरनी के पास अपनी मोटरसाइकिल से कंट्रोल खो बैठा और सड़क पर गिर गया. CCTV फुटेज में दिखा कि तीन लोग उसकी मदद करने के बजाय उसकी मोटरसाइकिल चुराने की कोशिश कर रहे थे. बाद में उन तीनों का एक्सीडेंट हो गया, जबकि विकास को ठंड में अकेला छोड़ दिया गया और चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई. 

साल 2017 में 35 साल के नरेश कुमार, ISBT कश्मीरी गेट के पास एक व्हीकल के द्वारा टक्कर मारे जाने के बाद सड़क किनारे करीब 12 घंटे तक खून बहने की हालत में पड़े रहे. उन्होंने बताया कि एक शख्स ने उसे पानी दिया, लेकिन जाने से पहले उसका वॉलेट और 15 हजार रुपये से ज़्यादा कैश वाला बैग चुरा लिया.

 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement