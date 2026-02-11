20 इलाकों की हवा 'जहरीली'... दिल्ली में AQI 400 के करीब! जानें अलग-अलग जगहों की एयर क्वालिटी

दिल्ली की हवा आज फिर जहरीली हो गई है. राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 350 से अधिक दर्ज किया गया है. कुछ जगह पर धुंध असर भी रहा है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार सबसे खराब स्थिति वजीरपुर में बनी हुई है, जहां AQI 375 तक पहुंच गया है. कुल मिलाकर दिल्ली के 20 इलाकों में हवा "बहुत खराब" श्रेणी में दर्ज की गई है.

बता दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स 0–50 के बीच अच्छा, 51–100 को संतोषजनक, 101–200 को मध्यम, 201–300 को खराब, 301–400 को बहुत खराब और 401–500 को गंभीर श्रेणी में माना जाता है.

नोएडा में भी वायु गुणवत्ता कुछ इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है. नोएडा सेक्टर-125 में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 330 दर्ज किया गया है, इसके अलावा नोएडा सेक्टर-62 में AQI 270, सेक्टर-1 में AQI 277 और सेक्टर-116 में AQI 284 बना हुआ है.

जानें दिल्ली के अलग-अलग इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स

(CPCB के अनुसार)

अलीपुर – 310 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

अशोक विहार – 342 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आया नगर – 222 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

बवाना – 312 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

बुराड़ी क्रॉसिंग – 321 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

सीआरआरआई मथुरा रोड – 276 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

चांदनी चौक – 365 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

डीटीयू – 290 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज – 281 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

द्वारका-सेक्टर 8 – 280 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आईजीआई एयरपोर्ट (टी3) – 230 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आईएचबीएएस, दिलशाद गार्डन – 219 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आईआईटी दिल्ली – 209 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आईटीओ – 359 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

जहांगीरपुरी – 349 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम – 321 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

लोधी रोड, दिल्ली - IMD – 216 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम – 272 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

मंदिर मार्ग – 214 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

मुंडका- 374 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

एनएसआईटी द्वारका – 182 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

नजफगढ़ – 240 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

नरेला – 331 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

नेहरू नगर – 342 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

नॉर्थ कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय – 320 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

ओखला फेज-2 – 315 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

पटपड़गंज – 313 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

पंजाबी बाग – 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

पूसा – 262 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आर. के. पुरम – 280 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

रोहिणी – 345 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

शादिपुर – 355 एयर क्वालिटी इंडेक्स

सिरीफोर्ट – 359 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

सोनिया विहार – 357 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

श्री अरबिंदो मार्ग – 187 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

विवेक विहार – 344 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

वजीरपुर – 375 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

