20 इलाकों की हवा 'जहरीली'... दिल्ली में AQI 400 के करीब! जानें अलग-अलग जगहों की एयर क्वालिटी
दिल्ली की हवा एक बार फिर कई इलाकों में जहरीली हो गई है. कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 350 के पार चला गया है. 20 जगहों पर हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई है. सबसे खराब हालात वजीरपुर में हैं, जहां AQI लगभग 400 के करीब पहुंच चुका है. आइए जानते हैं दिल्ली में कहां कितना हैं AQI?
दिल्ली में 20 जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर दर्ज किया गया है. (Photo: PTI)
दिल्ली की हवा आज फिर जहरीली हो गई है. राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 350 से अधिक दर्ज किया गया है. कुछ जगह पर धुंध असर भी रहा है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार सबसे खराब स्थिति वजीरपुर में बनी हुई है, जहां AQI 375 तक पहुंच गया है. कुल मिलाकर दिल्ली के 20 इलाकों में हवा "बहुत खराब" श्रेणी में दर्ज की गई है.
बता दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स 0–50 के बीच अच्छा, 51–100 को संतोषजनक, 101–200 को मध्यम, 201–300 को खराब, 301–400 को बहुत खराब और 401–500 को गंभीर श्रेणी में माना जाता है.
नोएडा में भी वायु गुणवत्ता कुछ इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है. नोएडा सेक्टर-125 में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 330 दर्ज किया गया है, इसके अलावा नोएडा सेक्टर-62 में AQI 270, सेक्टर-1 में AQI 277 और सेक्टर-116 में AQI 284 बना हुआ है.
#WATCH | दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग की परत छाई हुई है।