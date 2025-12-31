scorecardresearch
 
'झूठ बोलकर सीवर के पानी से छठी मैया की पूजा...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पोस्ट में CM रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार पर यमुना प्रदूषण को लेकर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि छठ पूजा के दौरान सीवर का पानी इस्तेमाल कराया गया, जो पाप है. बीजेपी ने पाप किया है.

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पाप करने का आरोप लगाया है. (File Photo: ITG)
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने दिल्ली की मौजूदा सरकार पर तंज करते सोशल मीडिया पोस्ट किया है. सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा, "CM रेखा गुप्ता ने पाप किया है. बीजेपी की सरकार ने पाप किया है." 

उन्होंने आगे कहा कि झूठ बोलकर सीवर के पानी से छठी मैया की पूजा और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिलवा दिया, ये पाप है.

दरअसल, AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर रेखा गुप्ता सरकार को निशाने पर लिया है. पिछले दिनों छठ पूजा के मौके पर प्रदेश सरकार ने पूजा और अर्ध्य के लिए घाट तैयार करवाए थे. 

हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर प्रदूषण को लेकर निशाना साधा है. पार्टी के द्वारा पहले भी इस तरह के हमले किए जाते रहे हैं.

यमुना प्रदूषण पर तंज...

इससे पहले सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, "CM रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने यमुना साफ़ कर दी. बीजेपी एमएलए ने कहा कि मैने पानी पीकर दिखा दिया. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मैंने नहा के दिखा दिया."

दरअसल, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो बीजेपी आए दिन यमुना प्रदूषण को लेकर निशाना साधा करती थी. भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के वक्त वादा किया था कि सरकार बनने के बाद यमुना नदी को पूरी तरह स्वच्छ कर दिया जाएगा. ऐसे में अब आम आदमी पार्टी सरकार प्रदूषण को लेकर रेखा गुप्ता सरकार को निशाने पर लेती रहती है.

