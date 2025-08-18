scorecardresearch
 

NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंचे, CM रेखा गुप्ता समेत केंद्रीय मंत्रियों ने किया स्वागत

एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है. वे सोमवार को दिल्ली पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया.

एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया है. (File Photo)
एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंच गए हैं. एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी एयरपोर्ट पर पहुंचीं और एनडीए की ओर से राधाकृष्णन का स्वागत किया. दिल्ली बीजेपी के कई नेता भी उनके काफिले में शामिल हुए.

बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने रविवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. इसका ऐलान बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामलि हुए थे.

यह भी पढ़ें: राधाकृष्णन पर दांव लगाकर बीजेपी ने उद्धव से स्टालिन तक की बढ़ा दी टेंशन, 4 बार हो चुकी है सेंधमारी

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस फैसले का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि एनडीए ने सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है. राधाकृष्णन इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और पार्टी संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं.

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन?

चंद्रपुरम पोनुसामी (सीपी) राधाकृष्णन ने 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी. इससे पहले वे लगभग डेढ़ साल तक झारखंड के राज्यपाल रहे थे. झारखंड में कार्यकाल के दौरान उन्हें राष्ट्रपति की ओर से तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया था.

यह भी पढ़ें: NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिला नीतीश का समर्थन, राजनाथ सिंह ने स्टालिन से की बात

सीपी राधाकृष्णन को तमिलनाडु की राजनीति और सार्वजनिक जीवन का चार दशक से भी अधिक अनुभव है. उनका जन्म 20 अक्तूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था.

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हो रहा उपराष्ट्रपति चुनाव

यह फैसला उस समय आया है जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया. धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ने का ऐलान किया था. 74 वर्षीय धनखड़ अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के केवल दो साल पूरे किए थे.

INDIA ब्लॉक ने अभी नहीं उतारा है कैंडिडेट

बीजेपी नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) ने जब महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनाया, तो सूत्रों के मुताबिक डीएमके ने इंडिया ब्लॉक को सुझाव दिया है कि उनके खिलाफ तमिलनाडु से ही कोई उम्मीदवार उतारा जाए.

