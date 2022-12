Delhi Weather: दिल्ली में प्रदूषण नहीं कम, 15 दिसंबर से सर्दी दिखाएगी रंग, मौसम पर जानें IMD की भविष्यवाणी

Delhi Weather Forecast Today AQI: दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी भले ही कुछ बेहतर हुई है लेकिन प्रदूषण अभी कम नहीं है. दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बहुत खराब कैटेगरी में बरकरार है. वहीं, अब ठंड अपना रंग दिखाना शुरू करेगी. मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है.

IMD के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के तापमान में 13 दिसंबर से और गिरावट आने की संभावना है. जबकि 15 दिसंबर के बाद से ठंड बढ़ जाएगी. अगले कुछ दिनों में दिल्ली के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो डिग्री की गिरावट होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 14 दिसंबर से ठंड बढ़ेगी. 16 दिसंबर तक अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.

वहीं, एयर क्लालिटी की बात करें तो दिल्ली में आज (रविवार) भी वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' कैटेगरी में है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम करीब 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

