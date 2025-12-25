'विधायक जी इससे अच्छी मेरे गांव की सड़क है...', जब LIVE कथा में बीजेपी MLA से बोले संत, Video

दिल्ली में श्रीमद्भागवत कथा का मंच सजा था, भक्ति का माहौल था, माइक ऑन था और कैमरे LIVE. प्रवचन बह रहा था कि तभी आध्यात्म के मंच से जमीनी सच्चाई बोल पड़ी. संत ने कथा के बीच ही कह दिया.... 'सड़क बनवा दीजिए विधायक जी.'

भीड़ के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, सामने बैठे विधायक असहज हो गए. LIVE कथा अचानक विकास की याद दिलाने वाला आईना जो बन गई थी.

घटना है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की घोंडा विधानसभा की. यहां करतार नगर के चौथे पुस्ते पर श्रीमद्भागवत कथा चल रही थी. प्रवचन के लिए बुलाए गए थे संत लोकेशानन्द महाराज (गुफाधाम सरकार). उन्होंने प्रवचन के साथ-साथ विकास की फरियाद भी LIVE कर दी.

अब इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है. AAP इसके जरिए घोंडा विधायक अजय महावर को घेर रही है, जिसपर उनकी सफाई भी आ गई है.

संत की अपील सुन चौंक गए विधायक

कथा 20 दिसंबर से शुरू हुई है और 28 दिसंबर तक चलेगी. बुधवार को प्रवचन के बीच संत लोकेशानन्द महाराज अचानक ठहर गए. फिर बोले, 'एक बात जरूर कहूंगा. आगे मुझे बुलाइए या मत बुलाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जो दिखेगा, साधू वही बोलेगा.'

फिर संत सामने बैठे विधायक अजय महावर की तरफ देखते हुए बोले, 'महाराज, कलश यात्रा के लिए हम बग्गी पर बैठे. आपकी गली ऐसी निकली कि जनरेटर का पहिया ही खुलकर भाग गया. बग्गी साइड करनी पड़ी. हाथ जोड़कर कहता हूं, गलियों को सही करवा दीजिए. बड़ा अच्छा रहेगा.'

इतना सुनते ही सामने बैठे बीजेपी विधायक अजय महावर चौंक पड़े. बगल में मौजूद सतीश उपाध्याय (पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और मालवीय नगर से मौजूदा विधायक) भी हैरानी छुपाते नजर आए. उधर, सामने बैठी महिलाएं कथा भूलकर ठहाके लगाने लगीं और सिर हिलाकर हामी भरती रहीं.

संत यहीं नहीं रुके. बोले, 'हम इंग्लैंड तक में कथा कह आए हैं, लेकिन करतार नगर की गलियों में घुसते ही लगा कि इससे अच्छा तो अपना गांव ही है.' फिर हल्की मुस्कान के साथ समझाया, 'मेरी बात दिल पर मत लेना. गलियां सुंदर हो जाएंगी तो सब आपके ही प्रशंसक हो जाएंगे.'

इस वीडियो का हिस्सा अब सोशल मीडिया पर भी शेयर हो रहा है. विधानसभा चुनाव 2025 में AAP प्रत्याशी रहे गौरव शर्मा ने इसपर कहा, ' विधायक अजय महावर के लिए महाराज द्वारा बोले गए शब्द हमारे क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हैं.'

MLA बोले- महाराज को संस्था टूटे हुए रास्ते से लेकर गई

मामले ने जब राजनीति का रूप लिया तो विधायक अजय महावर की सफाई भी सामने आई. विधायक ने कहा, 'संत की कलश यात्रा फतेह सिंह मार्ग से निकलवाई गई थी. उसी सड़क पर IGL कनेक्शन की लाइन डाली जा रही है, इसलिए सड़क अभी खुदी हुई है. विधायक फंड से करीब तीन करोड़ रुपये खर्च कर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है.'

अजय महावर ने आगे कहा, 'इसमें कथा आयोजकों की चूक रही कि वे संत को उसी रास्ते से लेकर गए. बाद में मैंने संत को पूरी स्थिति की जानकारी दे दी थी.' विधायक के मुताबिक, कथा कराने वाली संस्था ने उनसे बातचीत कर अपनी गलती मानी है.

