scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

छत्तीसगढ़: PWD में नौकरी के नाम पर नाबालिग से गैंगरेप, दुर्ग में 8 साल तक बनाए संबंध, रिटायर्ड PWD कर्मचारी अरेस्ट

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 14 वर्षीय नाबालिग से PWD में नौकरी के नाम पर 8 साल तक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. मुख्य आरोपी PWD कर्मचारी कृपा शंकर और खुद को सांसद का PA बताने वाले बी.एन. पांडेय समेत 6 लोगों पर आरोप है. पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 मुख्य आरोपी फरार हैं. दरिंदगी का यह सिलसिला 2018 से 2025 तक चला.

Advertisement
X
3 को गिरफ्तार कर लिया गया है. (Photo: ITG)
3 को गिरफ्तार कर लिया गया है. (Photo: ITG)

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. यहां लोक निर्माण विभाग (PWD) में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर एक नाबालिग लड़की के साथ पिछले 8 वर्षों तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया. पीड़िता के साथ यह दरिंदगी तब शुरू हुई जब वह महज 14 साल की थी. दुर्ग पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी समेत तीन अब भी फरार हैं.

नौकरी का झांसा दिया
पीड़िता ने 30 जनवरी 2026 को अपनी मां के साथ दुर्ग के महिला थाने पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई. शिकायत के अनुसार, यह सिलसिला अप्रैल 2018 में शुरू हुआ था और अक्टूबर 2025 तक चलता रहा.
PWD में टाइमकीपर के पद पर तैनात कृपा शंकर कश्यप उर्फ राजू ने पीड़िता को डेलीवेज में नौकरी दिलाने का लालच देकर पहली बार दुष्कर्म किया.

इसके बाद आरोपी ने अश्लील वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार शोषण किया. मुख्य आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अलग-अलग रेस्ट हाउस और ठिकानों पर पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. विरोध करने पर पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई. इस अत्याचार की वजह से पीड़िता मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
ब्रेकअप से नाराज गर्लफ्रेंड ने कर दी हत्या. (File Photo: ITG)
ब्रेकअप से नाराज गर्लफ्रेंड ने चाकू से गोदकर बॉयफ्रेंड की ले ली जान
Kavasi Lakhma
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को SC ने दी अंतरिम जमानत
violent clash between two communities in duddhakiya village gariaband chhattisgarh
छत्तीसगढ़ के दूधकैया में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
Violence and arson in Gariaband Chhattisgarh after old dispute escalates
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में क्यों भड़की सांप्रदायिक हिंसा? छावनी बना इलाका
Advertisement

3 गिरफ्तार, 3 फरार
महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1), 70(2) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 6 व 12 के तहत मामला दर्ज किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपी, विजय स्वाइन, अनिल चौधरी, गोविंद सिंह नागवंशी, कृपा शंकर कश्यप उर्फ राजू (PWD टाइमकीपर और भिलाई के सेक्टर-5 मंदिर का संरक्षक), बी.एन. पांडेय (कथित तौर पर खुद को सांसद का PA बताने वाला), संजय पंडित हैं.

रसूख और राजनीतिक संबंधों का आरोप
इस मामले में फरार आरोपियों के हाई-प्रोफाइल संबंधों की भी चर्चा है. आरोपी बी.एन. पांडेय ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुद को दुर्ग सांसद विजय बघेल और पूर्व मंत्री स्वर्गीय हेमचंद्र यादव का पीए बताया हुआ है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसी राजनीतिक रसूख और दबदबे के कारण पीड़िता लंबे समय तक डर के साये में रही और शिकायत दर्ज नहीं करा सकी. यह भी चर्चा है कि इन आरोपियों का एक संगठित गिरोह है जो ठेकों में दखल रखता है और अवैध कमाई को ब्याज पर चलाने का काम करता है. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement