छत्तीसगढ़: PWD में नौकरी के नाम पर नाबालिग से गैंगरेप, दुर्ग में 8 साल तक बनाए संबंध, रिटायर्ड PWD कर्मचारी अरेस्ट

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. यहां लोक निर्माण विभाग (PWD) में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर एक नाबालिग लड़की के साथ पिछले 8 वर्षों तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया. पीड़िता के साथ यह दरिंदगी तब शुरू हुई जब वह महज 14 साल की थी. दुर्ग पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी समेत तीन अब भी फरार हैं.

नौकरी का झांसा दिया

पीड़िता ने 30 जनवरी 2026 को अपनी मां के साथ दुर्ग के महिला थाने पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई. शिकायत के अनुसार, यह सिलसिला अप्रैल 2018 में शुरू हुआ था और अक्टूबर 2025 तक चलता रहा.

PWD में टाइमकीपर के पद पर तैनात कृपा शंकर कश्यप उर्फ राजू ने पीड़िता को डेलीवेज में नौकरी दिलाने का लालच देकर पहली बार दुष्कर्म किया.

इसके बाद आरोपी ने अश्लील वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार शोषण किया. मुख्य आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अलग-अलग रेस्ट हाउस और ठिकानों पर पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. विरोध करने पर पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई. इस अत्याचार की वजह से पीड़िता मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो गई थी.

3 गिरफ्तार, 3 फरार

महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1), 70(2) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 6 व 12 के तहत मामला दर्ज किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपी, विजय स्वाइन, अनिल चौधरी, गोविंद सिंह नागवंशी, कृपा शंकर कश्यप उर्फ राजू (PWD टाइमकीपर और भिलाई के सेक्टर-5 मंदिर का संरक्षक), बी.एन. पांडेय (कथित तौर पर खुद को सांसद का PA बताने वाला), संजय पंडित हैं.

रसूख और राजनीतिक संबंधों का आरोप

इस मामले में फरार आरोपियों के हाई-प्रोफाइल संबंधों की भी चर्चा है. आरोपी बी.एन. पांडेय ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुद को दुर्ग सांसद विजय बघेल और पूर्व मंत्री स्वर्गीय हेमचंद्र यादव का पीए बताया हुआ है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसी राजनीतिक रसूख और दबदबे के कारण पीड़िता लंबे समय तक डर के साये में रही और शिकायत दर्ज नहीं करा सकी. यह भी चर्चा है कि इन आरोपियों का एक संगठित गिरोह है जो ठेकों में दखल रखता है और अवैध कमाई को ब्याज पर चलाने का काम करता है. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

