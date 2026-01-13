scorecardresearch
 
VIDEO: पिकअप वाहन में लगी आग, फटने लगे एक के बाद एक अंदर रखे सिलेंडर... फैली दहशत

महासमुंद में गैस सिलेंडर से भरे पिकअप वाहन में आग लग गई. जिससे एक के बाद एक गाड़ी में रखे सिलेंडर फटने लगे. जिसका वीडियो भी सामने आया है, जो काफी डरावना है.

महासमुंद में सिलेंडर से भरे पिकअप वाहन में लगी आग. (Photo: Screengrab)
छत्तीसगढ़ के महासमुंद में गैस सिलेंडर से भरे पिकअप वाहन में आग लग गई. जिससे एक के बाद एक गाड़ी में रखे सिलेंडर फटने लगे. सिलेंडर फटते देख लोगों में दहशत में फैल गई. इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई है. सिलेंडर गाड़ी में आग लगने का वीडियो भी सामने आया है. 

दरअसल, महासमुंद में गैस सिलेंडर से भरा पिकअप वाहन जा रहा था, तभी अचानक से उसमें आग लग गई. जिसके बाद उसमें रखे सिलेंडर फटने लगे. सिलेंडर में ब्लास्टिंग होने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. आग इतनी भयानक थी कि पड़ोसी राज्य उड़ीसा के सोहेला जिले से फायर सेफ्टी के लिए मदद मांगी गई.

घटना सिंघोड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाइवे 53 के छुईपाली राफेल चौक पर हुई. हालांकि सिलेंडर वाहन में आग कैसे लगी? इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है. आग लगने का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वाहन में आग लगी है.

यह भी पढ़ें: आग से बचने की कोशिश में बुझ गई जिंदगी, लखनऊ अपार्टमेंट हादसे में महिला की दर्दनाक मौत

साथ ही एक के बाद एक सिलेंडर भी फट रहे हैं. जबकि कुछ दूर पर खड़े लोग सिलेंडर के फटने से दहशत में आ गए हैं और चिल्ला रहे हैं. आग इतनी भयानक थी कि लपटे दूर-दूर तक उठ रही थीं. 

---- समाप्त ----
