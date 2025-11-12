डबल स्टैंडर्ड... दिल्ली धमाके को पाकिस्तान ने बताया सिलेंडर ब्लास्ट, तुर्की ने भी दिखाई बेशर्मी

तुर्की ने हाल ही में भारत और पाकिस्ताम में हुए धमाकों पर अपनी प्रतिक्रिया में दोहरा मापदंड अपनाया है. तुर्की ने पाकिस्तान में हुए विस्फोट की निंदा 'आतंकी हमले' के रूप में की है, लेकिन दिल्ली में हुए ब्लास्ट को सिर्फ एक 'विस्फोट' बताकर मामले को हल्का करने की कोशिश की है. उसके दो अलग-अलग बयान कई सवाल खड़े करते हैं. गौर करने वाली एक और बात है कि दिल्ली धमाका पहले हुआ और पाकिस्तान के अंदर कई घंटों बाद मामला सामने आया. लेकिन तुर्की ने भारत को लेकर बाद में स्टेटमेंट जारी किया.

अंकारा की यह दोहरी नीति सामने आई है. इस्लामाबाद में हुए ब्लास्ट को आतंकी हमला करार दिया गया, लेकिन भारत के लिए उसका स्वर काफी नरम रहा. तुर्की का भारत को लेकर यह नरम रुख उसके दोहरे मापदंड को प्रकट करता है.

तुर्की ने पाकिस्तान में हुए विस्फोट की आधिकारिक निंदा करते हुए उसे स्पष्ट रूप से 'आतंकी हमला' माना है. यह सख्त रुख आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति के अनुरूप दिखता है, लेकिन जब बात भारत की आती है तो यही सख्ती गायब हो जाती है.

भारत के लिए नरम बयान

नई दिल्ली में 10 नवंबर की शाम हुए विस्फोट पर बयान जारी करते हुए तुर्की के विदेश मंत्रालय ने 'भारत में हमला' टाइटल के साथ कहा, "हम मृतकों के परिवारों और भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं. तुर्की आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ अपने सैद्धांतिक रुख और इस वैश्विक खतरे के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है."

पाकिस्तान पर क्या बोला तुर्की?

इस्लामाबाद में हुए धमाके पर 'पाकिस्तान में आतंकी हमला' टाइटल के साथ तुर्की ने कहा, "हम आज (11 नवंबर) इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं. हम इस जघन्य हमले में जान गंवाने वालों पर खुदा रहमत और घायलों के जल्द शिफा मिलने की दुआ करते हैं. तुर्की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ एकजुटता से खड़ा रहेगा."

Regarding the Terrorist Attack in Pakistan https://t.co/12IfyiF6KK pic.twitter.com/OWOwUcaA1N — Turkish MFA (@MFATurkiye) November 11, 2025

दिल्ली ब्लास्ट पर पाकिस्तान ने क्या कहा?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दिल्ली में हुए हमले को कमतर आंकते हुए इसे महज 'गैस सिलेंडर विस्फोट' बताया और भारत पर सियासी फायदे के लिए 'मौके का फायदा उठाने' का आरोप लगाया.

आसिफ ने यह बात पाकिस्तान में एक टीवी कार्यक्रम के दौरान कही. आसिफ ने कहा, "कल तक यह गैस सिलेंडर विस्फोट की घटना थी लेकिन अब वे इसे एक विदेशी साजिश बता रहे हैं. भारतीय नेता इस घटना का राजनीतिकरण कर रहे हैं. मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर अगले कुछ घंटों में या कल भारत हम पर यह आरोप लगा दे. अगर हमारे खिलाफ कोई हमला होता है, तो हम उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे."

भारतीय सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी मंत्री के लहजे में इस्लामाबाद की घबराहट झलक रही थी, खासकर जब दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के शुरुआती निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि इस्तेमाल किए गए विस्फोटक सैन्य स्तर के थे.

---- समाप्त ----

(सत्येंद्र कनोजिया के इनपुट के साथ)