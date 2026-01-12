scorecardresearch
 
आग से बचने की कोशिश में बुझ गई जिंदगी, लखनऊ अपार्टमेंट हादसे में महिला की दर्दनाक मौत

लखनऊ के अयोध्या रोड स्थित रोहतास इन्क्लेव अपार्टमेंट में लगी भीषण आग से बड़ा हादसा हो गया. जान बचाने के लिए नीचे उतर रही महिला गिर पड़ीं और सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई. दमकल विभाग ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. झुलसे पति, बेटी को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया.

अपार्टमेंट की आग ने छीनी जिंदगी (Photo: Screengrab)
अपार्टमेंट की आग ने छीनी जिंदगी (Photo: Screengrab)

यूपी की राजधानी लखनऊ में जब सोमवार की सुबह लोग रोज़मर्रा की तैयारियों में लगे थे, तभी एक अपार्टमेंट में लगी आग ने परिवार की खुशियों को पलभर में राख कर दिया. धुएं और लपटों के बीच जान बचाने की कोशिश कर रही एक महिला की गिरकर मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य आग के बीच फंसे रहे. यह दर्दनाक हादसा राजधानी के अयोध्या रोड स्थित नीलगिरी चौराहा के पास रोहतास इन्क्लेव अपार्टमेंट में हुआ.

मृत महिला की पहचान फ्लैट नंबर 73-74 में रहने वाली निदा रिजवी के रूप में हुई है. वह अपने पति सैय्यद मोहम्मद अम्मार रिजवी के साथ रहती थीं. परिवार की बेटी जारा रिजवी, जो अमेरिका में रहती है, इन दिनों लखनऊ आई हुई थी और घटना के वक्त घर में मौजूद थी.

लखनऊ अपार्टमेंट हादसे में महिला की मौत

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह अचानक फ्लैट में आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा घर घने धुएं से भर गया. अंदर मौजूद लोग घिर गए और अपार्टमेंट में अफरा-तफरी मच गई. 

आग से बचने के प्रयास में निदा रिजवी नीचे उतर रही थीं, तभी वह फिसलकर गिर पड़ीं और उनके सिर में गंभीर चोट लग गई. हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हादसे में पति अम्मार रिजवी का हाथ और चेहरा झुलस गया है. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना के वक्त बेटी जारा आग और धुएं से पूरी तरह घिरी हुई थी, लेकिन दमकल कर्मियों ने साहस दिखाते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. परिवार के एक अन्य सदस्य जोहराव खुद बाहर निकलने में सफल रहे.

जान बचाने की कोशिश में गिर गई महिला

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. हालात की गंभीरता को देखते हुए हजरतगंज समेत अन्य फायर स्टेशनों से अतिरिक्त फायर टेंडर भी बुलाए गए. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया.

आग से फ्लैट के भीतर भारी नुकसान हुआ है. आग बुझाने के दौरान अलमारी से लगभग 11 लाख रुपये नकद बरामद हुए, जबकि एक लॉकर बंद मिला. पुलिस और दमकल अधिकारियों की मौजूदगी में नकदी और जरूरी सामान को पड़ोसी के घर सुरक्षित रखवाया गया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है.
 

