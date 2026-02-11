scorecardresearch
 
कैरेक्टर पर उठाई अंगुली तो यूट्यूबर बेटी ने कर दी पिता की हत्या... सोते समय धारदार हंसिया से किया वार

छत्तीसगढ़ के कोरबा में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. चरित्र पर संदेह और लगातार कलह से आहत 25 साल की यूट्यूबर युवती ने अपने पिता की हंसिया से हत्या कर दी. घटना हरदी बाजार थाना क्षेत्र के रलिया गांव की है. पुलिस ने आरोपी बेटी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

यूट्यूबर बेटी ने कर दी पिता की हत्या. (File Photo: ITG)
छत्तीसगढ़ के कोरबा से सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. चरित्र पर संदेह और पारिवारिक विवाद से आहत एक 25 वर्षीय युवती ने अपने पिता की हत्या कर दी. आरोपी युवती गीता केवट सोशल मीडिया और यूट्यूब पर सक्रिय रहती थी. उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. घटना हरदी बाजार थाना क्षेत्र के रलिया गांव की है.

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 55 वर्षीय अशोक केवट के रूप में हुई है. वह रलिया गांव में अकेले रहते थे, जबकि उनकी पत्नी और बेटियां कोरबा शहर के पुरानी बस्ती इलाके में अलग रह रही थीं. परिवार के भीतर लंबे समय से विवाद और तनाव की स्थिति बनी हुई थी. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पिता-पुत्री के बीच संबंध ठीक नहीं थे और अक्सर आरोप-प्रत्यारोप होते रहते थे.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) अनिल पटले ने बताया कि घटना सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात करीब 2 बजे की है. गीता केवट किसी काम से रलिया गांव आई हुई थी. उसे जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दस्तावेज जुटाने थे, जिसके लिए वह अपने बड़े पिता (ताऊ) के घर ठहरी थी. देर रात वह अपने पिता अशोक केवट के घर पहुंची.

यह भी पढ़ें: फरीदाबाद जेल में हत्या, अयोध्या में जनाजा: राम मंदिर दहलाने की साजिश रचने वाला अब्दुल रहमान मजनाई गांव में दफन

उस समय अशोक केवट गहरी नींद में थे. आरोप है कि इसी दौरान गीता ने धारदार हंसिया से वार कर दिया. हमला इतना गंभीर था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद युवती वापस ताऊ के घर लौट गई और सामान्य तरीके से सो गई, ताकि किसी को शक न हो.

korba youtuber daughter kills father with sickle over character doubt

सुबह जब आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई तो इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही हरदी बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

फोरेंसिक और डॉग स्क्वॉड की मदद

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाया. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं. हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार हंसिया को भी बरामद करने की कार्रवाई की गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

ASP अनिल पटले के अनुसार, आरोपी युवती को तत्काल हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है. उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

चरित्र पर शक और प्रताड़ना की बात आई सामने

पुलिस का कहना है कि परिवार के भीतर लंबे समय से तनाव था. आरोपी युवती और उसकी बहनें अपनी मां के साथ कोरबा शहर में अलग रह रही थीं. आरोप है कि पिता अशोक केवट उनके चरित्र पर संदेह जताते थे और इस बात को लेकर विवाद होता रहता था. पुलिस का कहना है कि इन सभी बिंदुओं की पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी. फिलहाल जो कारण सामने आए हैं, उन्हें जांच का हिस्सा बनाया गया है.

सोशल मीडिया पर सक्रिय थी आरोपी

जांच में सामने आया है कि गीता केवट सोशल मीडिया और यूट्यूब पर सक्रिय थी और वीडियो बनाती थी. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि उसकी ऑनलाइन गतिविधियों और पारिवारिक तनाव के बीच कोई संबंध था या नहीं. घटना के बाद रलिया गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. पुलिस अब कॉल डिटेल, मूवमेंट, पारिवारिक पृष्ठभूमि और मानसिक स्थिति समेत कई पहलुओं की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
