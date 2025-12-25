'हिंदू अब भी नहीं जागे तो भारत में भी बनेंगे बांग्लादेश जैसे हालात', भिलाई में बोले धीरेंद्र शास्त्री

छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंचे बाबा बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की. बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सनातनी कान खोलकर सुन लें, जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है तो भारत में भी हिंदू होना अपराध बनने में देर नहीं लगेगी. उन्होंने कहा कि यही सही समय है जब हिंदुओं को एक होना चाहिए.

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अगर हिंदू अब भी नहीं जागे और एकजुट नहीं हुए, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत और छत्तीसगढ़ में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति देखने को मिलेगी.

'अभी नहीं तो कभी नहीं' का वक्त

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि यदि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात नहीं देखना चाहते हैं, तो अभी एकजुट होने का समय है. उन्होंने कहा कि 'अभी नहीं तो कभी नहीं' यही सबसे उचित समय है हिंदुओं के संगठित होने का. उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात दोहराते हुए कहा कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, तब तक उनकी यात्रा जारी रहेगी.

बांग्लादेश की घटना का जिक्र

धीरेंद्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हुई एक घटना का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वहां एक हिंदू व्यक्ति दीपू दास की भीड़ ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद काफी बवाल मचा था. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं चेतावनी हैं और भारत में हिंदुओं को सजग रहने की जरूरत है.

जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद से होगी तरक्की

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि देश की उन्नति जातिवाद से नहीं बल्कि राष्ट्रवाद से होगी. उन्होंने साफ किया कि वे नेताओं के बयानों पर जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वे नेता नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है, उन्हें यहां रहने की जरूरत नहीं है.

धर्मांतरण पर बयान और पदयात्रा की घोषणा

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के तीन बड़े कारण हैं-आर्थिक तंगी, अशिक्षा और अंधविश्वास. उन्होंने कहा कि जब तक ये कारण खत्म नहीं होंगे, तब तक वे दरबार लगाते रहेंगे. उन्होंने यह भी ऐलान किया कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है.

