रायपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के बेटे ने बाइक सवार को रौंदा, आरोपी को थाने से ही मिली बेल

छत्तीसगढ़ की भाजपा विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के बेटे बलवंत सिंह को पुलिस ने हिट-एंड-रन के मामले में गिरफ्तार किया है. हालांकि, जमानती धाराएं होने के कारण उन्हें थाने से ही बेल मिल गई. इस हादसे में घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के बेटे ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. (Photo-Social Media)
छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोमवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के 33 वर्षीय बेटे बलवंत सिंह का नाम सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, बलवंत सिंह अपनी कार से जा रहे थे, तभी उन्होंने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे के बाद आरोपी दूसरी कार से फरार हो गया. यह घटना तेलीबांधा थाना क्षेत्र के सालासर चौक पर रात करीब 1 बजे हुई. हादसे का शिकार हुआ 34 वर्षीय त्रिभुवन सिंह एक डीजे (DJ) है और काम से घर लौट रहा था.

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस जांच के अनुसार, टक्कर मारने के बाद बलवंत सिंह अपनी कार छोड़कर दूसरी गाड़ी से मौके से फरार हो गया. घायल त्रिभुवन को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: पहले एक गाड़ी ने मारी टक्कर, फिर पीछे से दूसरी कार ने उड़ाया... देवरिया में हिट एंड रन का खौफनाक केस

थाने से ही मिली जमानत

तेलीबांधा पुलिस ने मंगलवार शाम बलवंत सिंह को गिरफ्तार किया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125(a) और 281 के तहत मामला दर्ज किया गया है. चूंकि ये धाराएं जमानती थीं, इसलिए उसे बेल बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया. पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मामले में और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं.

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)

