तेज प्रताप का फूटा गुस्सा, बंगले के बाहर धरने पर बैठे, पिता लालू यादव के पैर धुले

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार को तीन साल के बाद बिहार की राजधानी पटना पहुंचे. इस दौरान, हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने को मिला और तेज प्रताप यादव गुस्सा भी हो गए, जिसके बाद वह अपने बंगले के बाहर धरने पर ही बैठ गए. दरअसल, लालू रविवार शाम को पटना पहुंचे. एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए तेज प्रताप भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपने पिता से मुलाकात करने नहीं दी गई.

तेज प्रताप यादव ने इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, एमएलसी सुनील कुमार सिंह और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव को दोषी ठहराया. तेज प्रताप चाहते थे कि लालू पांच मिनट के लिए उनके घर पर पहले आएं और फिर राबड़ी देवी के निवास पर जाएं. एयरपोर्ट निकलने से पहले 'आजतक' से बातचीत करते हुए तेज प्रताप ने कहा था कि वह अपने पिता को एयरपोर्ट से पहले घर लेकर आएंगे.

तेज ने धुले लालू यादव के पैर



एयरपोर्ट से निकलने के बाद लालू सीधा राबड़ी देवी के आवास पहुंचे. इसके बाद तेज प्रताप का गुस्सा फूट पड़ा और वह अपने बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए. तेज प्रताप ने कहा जब तक पिता मिलने नहीं आएंगे तब तक वह धरने पर से नहीं उठेंगे. इस दौरान तेज प्रताप की लालू और राबड़ी से फोन पर बात भी हुई.

#WATCH | Bihar: RJD leader Lalu Prasad Yadav arrives in Patna, welcomed by party workers. Sons and party leaders Tej Pratap Yadav and Tejashwi Yadav also present with him. pic.twitter.com/3JLjOIWsXk