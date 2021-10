महीनों बाद लालू यादव पुराने फॉर्म में नजर आए, बिहार कांग्रेस के प्रभारी की हवा निकाल दी

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार को दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुए. इस दौरान, उन्होंने महागठबंधन के टूटने पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को को बेवकूफ बता दिया.

लालू प्रसाद यादव अपने ठेठ गंवई अंदाज के लिए जाने जाते है और इसी अंदाज में वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते है. पटना आने से पहले जब लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस से आपका गठबंधन टूट गया है और कांग्रेस ने आरोप लाया है कि आरजेडी ने पर्दे के पीछे बीजेपी से समझौता कर लिया है? लालू यादव ने पत्रकारों से पूछा किसने कहा है? इसके बाद, पत्रकारों ने कहा भक्त चरण दास ने. तब लालू यादव ने क्या जवाब दिया खुद सुनिए.

#WATCH | Delhi: RJD leader Lalu Prasad Yadav speaks on the breaking of party's alliance with Congress in Bihar. He says, "What is Congress' alliance? Would we have left everything to Congress for a loss? For losing of deposits?"



The RJD leader will go to Patna. pic.twitter.com/3IZpa41zuU