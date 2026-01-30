scorecardresearch
 
‘हर कोई पी रहा लाहौरी ज़ीरा’ की वापसी: मज़ेदार अंदाज़ में फिर छा गया ब्रांड का नया कैंपेन

Impact Feature

जिस कैंपेन की लाइन हर किसी की ज़ुबान पर चढ़ गई थी, वह अब एक नए अंदाज़ और नए ट्विस्ट के साथ फिर लौट आया है।

लाहौरी ज़ीरा के आइकॉनिक कैंपेन ‘हर कोई पी रहा लाहौरी ज़ीरा’ का हाल ही में रिलीज़ हुआ नया सीक्वल एक बार फिर चर्चा में है। ब्रांड की पहचान बन चुके चुलबुले अंदाज़ और बेबाक एनर्जी के साथ यह नया विज्ञापन दर्शकों के बीच तुरंत कनेक्ट करता दिख रहा है। फिल्म में वही जाना-पहचाना मज़ा है, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ - जो इसे फ्रेश भी बनाता है और यादगार भी।

हर हाल में ज़ीरा - हद से आगे जाती कॉमेडी

इस फिल्म की सबसे खास बात है इसका ओवर-द-टॉप लेकिन बेहद एंटरटेनिंग ट्रीटमेंट। कहानी में दिखाया गया है कि लोग किसी भी हालात में, चाहे स्थिति कितनी भी अजीब क्यों न हो, लाहौरी ज़ीरा को अपने साथ फिट करने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। यही ‘पागलपन’ इस विज्ञापन की जान है।
 

img


यह अतिशयोक्ति सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, बल्कि बड़ी चालाकी से यह संदेश भी देती है कि लाहौरी ज़ीरा सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि हर मूड, हर मौके और हर शरारत का परफेक्ट साथी है। हल्का-फुल्का हास्य, तेज़ रफ्तार कहानी और बिना ज़ोर डाले ब्रांड की मौजूदगी - तीनों मिलकर इसे एक मजबूत ऐड बनाते हैं।

ऐड इंडस्ट्री में भी मिली ज़बरदस्त सराहना

दर्शकों के साथ-साथ ऐड इंडस्ट्री ने भी इस कैंपेन को खुलकर सराहा है। प्रतिष्ठित ऐडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म Campaign Brief ने इसे ‘बेस्ट ऐड ऑफ द वीक’ का खिताब दिया है।

इस मौके पर लाहौरी ज़ीरा के को-फाउंडर सौरभ मुंजाल ने कहा कि 2026 की यह फिल्म ड्रिंक के स्वाद की तरह ही एक “और भी मसालेदार ट्विस्ट” लेकर आई है, जो ब्रांड को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करती है।

याद रहने वाला विज्ञापन बनाने की मिसाल

इस सीक्वल के साथ लाहौरी ज़ीरा एक बार फिर यह साबित करता है कि जब क्रिएटिविटी ब्रांड की सच्चाई से जुड़ी हो, तो विज्ञापन सिर्फ देखा नहीं जाता - वह लोगों के ज़हन में बस जाता है। बोल्ड सोच, सटीक हास्य और मजबूत ब्रांड आइडिया के दम पर यह कैंपेन लंबे समय तक याद रहने वाला बनता दिख रहा है।

 

Img



अस्वीकरण - इस फीचर में दी गई सामग्री, विषयवस्तु और/या जानकारी केवल विज्ञापन उद्देश्यों के लिए प्रकाशित की गई है। टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड इसमें प्रदर्शित या प्रचारित उत्पादों और/या सेवाओं की सटीकता, विश्वसनीयता या गुणवत्ता के संबंध में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी, प्रतिनिधित्व या समर्थन से इनकार करता है। दर्शकों या उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस फीचर में प्रस्तुत जानकारी या दावों पर भरोसा करने या उनके आधार पर कोई भी निर्णय लेने से पहले स्वयं उचित जांच-पड़ताल करें और स्वतंत्र रूप से पूछताछ करें। ऐसी सामग्री पर भरोसा करना पूरी तरह से व्यक्ति के अपने विवेक और जोखिम पर निर्भर है।

