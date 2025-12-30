scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Jeera Water For Weight Loss: थुलथुला पेट होगा अंदर! रोज सुबह खाली पेट पिएं ये 'मैजिक ड्रिंक', दिखेगा फर्क

Jeera Water For Weight Loss: सोशल मीडिया पर जीरा पानी काफी पॉपुलर हो रहा है. ऐसा कहा जाता है कि जीरा पानी में शहद मिलाकर पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है. ऐसे में आज हम इस खबर में रोजाना जीरा पानी पीने से होने वाले फायदों के बारे में जानेंगे.

Advertisement
X
जीरा पानी वजन कम करने में कैसे करता है मदद? (Photo- Pixabay & Getty)
जीरा पानी वजन कम करने में कैसे करता है मदद? (Photo- Pixabay & Getty)

भारतीय रसोई में मिलने वाला जीरा सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत का भी पूरा ख्याल रखता है. जब जीरा पानी में शहद मिलाकर सही तरीके से पिया जाता है तो ये डाइजेशन को बेहतर करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है और क्रेविंग को भी कम करता है. भले ही ये कोई मैजीक ड्रिंक नहीं है लेकिन इसे हेल्दी डाइट और सही लाइफस्टाइल के साथ लिया जाए तो यह वजन घटाने की जर्नी को आसान बना सकता है.

जीरा पानी वजन कम करने में कैसे मदद करता है?

1. मेटाबॉलिज्म को तेज करता है
न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. अर्चना बत्रा के मुताबिक, जीरा पानी मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने में मदद करता है जो कैलोरी बर्न करने में अहम भूमिका निभाता है. जीरे में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पाचन एंजाइम्स को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं. इससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है. साथ ही, यह भूख को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है, जिससे धीरे-धीरे कैलोरी इनटेक कम होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है.

सम्बंधित ख़बरें

वजन बढ़ने के डर से रोटी खाना छोड़ रहे हैं तो जान लें ये जरूरी बातें (Photo-Pixabay & Instagram@/Dr. Shubham Vatsya)
पूरी तरह रोटी छोड़ने से ही घटेगा वजन? डॉक्टर ने बताया सच
Kidney damage symptoms
हाथ-पैर में ये बदलाव किडनी फेल होने का हैं संकेत, अनदेखी हो सकती है जानलेवा
harmful drinks for liver
क्या आप भी रोज पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, ये गलती Liver कर देगी पूरी तरह डैमेज
केला या खजूर क्या है ज्यादा हेल्दी
केला या खजूर: कौन देता है ज्यादा एनर्जी और बेहतर सेहत?
Health Benefits of Coffee
झुर्रियां रहेंगी दूर, बस रोज पिएं बुढ़ापा रोकने वाली ये काली ड्रिंक

2. इसमें कैलोरी बेहद कम होती है
एक चम्मच जीरा में सिर्फ लगभग 8 कैलोरी होती हैं. यानी जीरा पानी पीने से आपके डाइट में एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं जुड़ती लेकिन इसके फायदे कई मिलते हैं. आप स्वाद बढ़ाने के लिए भुना हुआ जीरा सलाद या सब्जियों में भी डाल सकते हैं.

Advertisement

3. शरीर को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करता है
जीरा अपने डिटॉक्स गुणों के लिए जाना जाता है. जीरा पानी शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने और अतिरिक्त पानी को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे पेट की सूजन और ब्लोटिंग कम होती है. यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है जिससे आप ओवरईटिंग से बचते हैं जो वजन बढ़ने का एक बड़ा कारण है.

4. डाइजेशन बेहतर करता है और ब्लोटिंग घटाता है
जीरे में मौजूद जरूरी तेल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ साइंसेज में छपी एक स्टडी के मुताबिक, जीरा गैस्ट्रिक जूस डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करता है. डॉ. अर्चना बत्रा के अनुसार, जब डाइजेशन सही रहता है तो गैस और ब्लोटिंग कम होती है और समय के साथ बेली फैटी भी कम होता है.

5. ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है
जीरे में एंटी-डायबिटिक गुण भी होते हैं. ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर कर सकता है और खाने के बाद ब्लड शुगर के अचानक बढ़ने को रोकने में मदद करता है. वजन घटाने के लिए ब्लड शुगर का बैलेंस रहना बेहद जरूरी है.

वजन कम करने के लिए जीरा पानी लेने का सही तरीका
रात में 1–2 चम्मच जीरा एक गिलास पानी में भिगो दें. सुबह पानी छान लें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और खाली पेट पी लें. 

Advertisement

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement