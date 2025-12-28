scorecardresearch
 
Garlic Eating Benefits: रोज सुबह खाली पेट खा लें कच्चे लहसुन की 2 कलियां, बैड कोलेस्ट्रॉल समेत कई बीमारियां रहेंगी दूर!

Garlic Eating Benefits: लहसुन का इस्तेमाल सदियों से इम्यूनिटी, डाइजेशन और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए किया जाता रहा है. आज हम इस खबर में जानेंगे कि रोजाना दो कच्ची लहसुन की कलियां खाने से शरीर में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं और किन लोगों को इसे खाने से बचना चाहिए.

कच्ची लहसुन खाने के फायदे (Photo- Pixabay)
कच्ची लहसुन खाने के फायदे (Photo- Pixabay)

कच्चा लहसुन न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण इसे एक तरह का सुपरफूड बनाते हैं जो इम्यूनिटी, डाइजेशन और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं. भारतीय घरों में इसका इस्तेमाल सदियों से औषधी के तौर पर होता आया है और आजकल सोशल मीडिया पर भी इसके कई फायदे बताए जा रहे हैं. आज हम इस खबर में जानेंगे कि रोजाना दो कली कच्चा लहसुन खाने से क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं.
 

इम्यूनिटी मजबूत होती है

लहसुन में एलिसिन नाम का नेचुरल कंपाउंड होता है जो शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करता है. 2015 की एक स्टडी के अनुसार, इसमें मौजूद एलिसिन नामक कंपाउंड इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हानिकारक बैक्टीरिया से बचाता है. रोजाना सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाने से सर्दी-जुकाम और सीजनल इंफेक्शन का खतरा कम हो सकता है.

ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद

हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है और कच्चा लहसुन इसे कंट्रोल में करने में मदद कर सकता है. कई रिसर्च बताती हैं कि लहसुन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद कर सकता है. 2020 की एक स्टडी में भी यह पाया गया कि लहसुन दिल से जुड़ी बीमारियों को कम करने में मदद कर सकता है. यह बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बनाए रखता है जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है.

डाइजेशन बेहतर रहता है

लहसुन अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाकर और डाइजेशन को बेहतर बनाकर गट हेल्थ को हेल्दी रखने में मदद करता है. सुबह खाली पेट लहसुन की दो कलियां खाने से गैस, पेट फूलना और अपच जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं.

कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं

कच्चा लहसुन खाने के कई फायदे हैं लेकिन कुछ लोगों को इसे खाने से एसिडिटी, जलन, सांस में बदबू या पसीने से तेज गंध जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में जिन लोगों का पेट से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें शुरुआत में केवल एक कली लहसुन से शुरू करना चाहिए या सुबह खाली पेट खाने के बजाय नाश्ते के बाद खाना चाहिए. वहीं, अगर आपको कच्चा लहसुन का स्वाद पसंद नहीं है तो इसे आप  शहद के साथ मिलाकर खा सकते हैं. 

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

