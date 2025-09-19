फैक्ट चेक: रोड शो में घुड़सवारी करते तेजस्वी को घोड़े ने गिराया? ये है वीडियो की सच्चाई

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं. चुनाव की तारीखों का फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि ये नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकते हैं. इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का घोड़े से नीचे गिरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो में तेजस्वी यादव को बस से उतर कर एक घोड़े पर सवार होते देखा जा सकता है. कुछ कदम चलने के बाद घोड़ा, तेजस्वी को जमीन पर गिरा देता है. इस वीडियो को शेयर कर लोग तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं.

मिसाल के तौर पर एक फेसबुक यूजर ने लिखा, “लालू यादव के द्वारा चारा खाने पे नाराज घोड़ा लालू के बेटा को उठाके पटक दिया.” इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो AI से एडिट करके बनाया गया है. असली वीडियो में तेजस्वी घोड़े से गिरे नहीं थे बल्कि घोड़े पर सवार होकर आगे चले गए थे.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये तेजस्वी यादव के 18 सितंबर के एक एक्स पोस्ट में मिला. यहां इसे पटना के मोकामा का बताया गया है. वीडियो में कहीं भी तेजस्वी घोड़े से नीचे गिरते हुए नहीं नजर आ रहे हैं.

Advertisement

दरअसल तेजस्वी इस वक्त ‘बिहार अधिकार यात्रा’ कर रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने मोकामा विधानसभा में घोड़े पर सवार होकर रोड शो किया. इस शो से संबंधित न्यूज रिपोर्ट्स में उनके घोड़े से गिरने का कहीं कोई जिक्र नहीं मिला. अगर ऐसा वाकई हुआ होता तो ये एक बड़ी खबर होती और इसके बारे में रिपोर्ट्स भी छपी होतीं.

गौर से देखने पर साफ दिखाई देता है कि घोड़े से गिरने के बाद जमीन पर पड़े व्यक्ति की शक्ल बदल जाती है. इस फ्रेम को ध्यान से देखने पर साफ पता लगता है कि ये कोई और व्यक्ति है. इसके अलावा हमें इसी जगह का एक अलग एंगल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी मिला. इसमें साफ देखा जा सकता है कि घोड़ा तेजस्वी को लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है न कि उन्हें गिरा देता है.

साफ है कि वायरल हो रहा वीडियो असली नहीं है. इसे AI की मदद से एडिट करके बनाया गया है.

---- समाप्त ----

(रिपोर्ट: अभिषेक पाठक)