फैक्ट चेक: RSS प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी इस विवादित पोस्ट पर न करें यकीन

RSS प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी एक विवादित पोस्ट वायरल है. ये फैक्ट चेक में फर्जी पाई गई है. इससे जुड़ा झूठा दावा सोशल मीडिया पर सामने आया था.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बेटी रवीना शर्मा हैं जो रूस में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं और रईस खान नामक एक मुस्लिम के साथ रिलेशनशिप में हैं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अविवाहित हैं. वीडियो में दिख रही महिला गुजरात की ब्यूटी एक्सपर्ट डिंपल आहूजा हैं जिनका मोहन भागवत से कोई लेना-देना नहीं है.

RSS प्रमुख मोहन भागवत के नाम पर वायरल एक सनसनीखेज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा जा रहा है कि रूस में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही उनकी बेटी रवीना शर्मा का रईस खान नाम के एक मुस्लिम युवक के साथ प्रेम संबंध है.  

पोस्ट के जरिये मोहन भागवत पर तंज कसा जा रहा है कि जहां वो हमेशा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहते हैं, वहीं उनकी खुद की बेटी अब्दुल रईस खान के साथ रिलेशनशिप में हैं. पोस्ट के मुताबिक अब मोहन भागवत ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है.

कुछ पोस्ट्स में ये भी लिखा है कि ये लड़की रवीना, मोहन भागवत के भाई करण भागवत की बेटी है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि वायरल पोस्ट में दिख रही महिला गुजरात की ब्यूटी एक्सपर्ट डिंपल आहूजा हैं जिनका मोहन भागवत के परिवार से कोई लेना-देना नहीं है.  डिंपल के मैनेजर मयूर ने आजतक से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है. 

कैसे पता लगाई सच्चाई?  

सबसे पहले हमने 'imagewhisperer.org' नाम के इमेज वेरिफिकेशन टूल की मदद से वायरल फोटो की जांच की. टूल के जरिये हमें '@thedimpleahuja' नाम का इंस्टाग्राम अकाउंट मिला जिस पर वायरल फोटो से मिलते-जुलते कई वीडियो मौजूद हैं. इनमें वही महिला दिख रही है और उसने वही कपड़े पहने हुए हैं.

ये अकाउंट डिंपल आहूजा नाम की महिला का है जो गुजरात की एक ब्यूटीशियन हैं. वो 'Nailed It' नाम के लग्जरी सैलून ब्रांड की फाउंडर व सीईओ भी हैं.  

हमें डिंपल आहूजा के एक फैन अकाउंट पर वो वीडियो भी मिल गया जिससे वायरल फोटो ली गई है. 

हमने इस बारे में जानकारी पाने के लिए डिंपल के मैनेजर मयूर से संपर्क किया. उन्होंने बताया कि डिंपल गुजरात के बड़ौदा की रहने वाली हैं और उनका मोहन भागवत के परिवार से कोई लेना-देना नहीं है. साथ ही, उन्होंने ये भी बताया, "डिंपल शादीशुदा हैं और उनके पति हिंदू पंजाबी हैं. पोस्ट में लिखी बातें पूरी तरह झूठ हैं. इसमें जो फोटो लगी है, वो डिंपल के एक वीडियो से ली गई है जो उन्होंने अपने एक ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए बनाया था. हम उनकी फोटो के गलत इस्तेमाल को लेकर पुलिस में शिकायत करेंगे."  

अविवाहित हैं मोहन भागवत  

हमने वायरल पोस्ट आरएसएस के प्रवक्ता राजीव तुली को भेजा. उन्होंने हमें बताया कि न तो मोहन भागवत की शादी हुई है और न ही उनका करण भागवत नाम का कोई भाई है. 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मोहन भागवत के दो भाई और एक बहन हैं, और वो सबसे बड़े हैं. कुछ खबरों के अनुसार उनके भाइयों के नाम चितरंजन और रवींद्र हैं.

इससे पहले 2019 में एक्ट्रेस उर्मिला के बारे में ये दावा वायरल हुआ था कि वो मोहन भागवत की भतीजी हैं और उन्होंने मुस्लिम से शादी की है. उर्मिला ने कश्मीरी मॉडल और बिजनेसमैन मोहसिन मीर अख्तर से शादी तो की थी लेकिन उनका मोहन भागवत या उनके परिवार से कोई संबंध नहीं था. इंडिया टुडे से हुई बातचीत में उन्होंने इसका खंडन भी किया था. इससे जुड़ी हमारी खबर यहां पढ़ी जा सकती है. 

---- समाप्त ----
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
