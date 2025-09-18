फैक्ट चेक: बिहार में पीएम मोदी से मिलने के बाद पप्पू यादव हुए भगवामय? ये है वीडियो की सच्चाई

बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया और साथ ही कई अन्य परियोजनाओं की घोषणा की. इस दौरान पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी पीएम मोदी के साथ मंच पर नजर आए. दोनों एक साथ ठहाके लगाते हुए भी दिखे. राजनीतिक गलियारों में दोनों की ये मुलाकात काफी चर्चा में है.

इसी बीच भगवा कपड़ों में राम भजन पर झूमते पप्पू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. पप्पू यादव एक बड़े काफिले के साथ नजर आ रहे हैं. इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ घरों और दुकानों पर भगवा झंडे देखे जा सकते हैं. कुछ लोगों की मानें तो उनका ये वीडियो पीएम मोदी से मुलाकात के बाद का है. वीडियो शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि पीएम से मिलने बाद वो भगवामय हो गए हैं.

मिसाल के तौर पर एक्स पर एक व्यक्ति ने लिखा, “कल तक इस्लामिक टोपी लगा कर अली मौला करने वाला पप्पू यादव, मोदी जी से मिलते ही कट्टर सनातनी हो गया!” ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो अप्रैल 2025 का है जब पप्पू यादव रामनवमी के मौके पर आयोजित एक शोभायात्रा में शामिल हुए थे.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स करने पर हमें ये पप्पू यादव के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. यहां इसे 7 अप्रैल को पोस्ट किया गया था. पूर्णिया में पप्पू यादव और पीएम की मुलाकात 15 सितंबर को हुई थी. यानि एक बात यहीं साफ हो जाती है कि वायरल वीडियो पुराना है.

इस वीडियो में एक जगह ‘श्री रामनवमी शोभा यात्रा’ का बोर्ड नजर आता है. पप्पू यादव ने भी इसी जगह का एक और वीडियो ‘रामनवमी’ हैशटैग के साथ 7 अप्रैल को पोस्ट किया था. इसमें वो भाषण देते हुए भी नजर आ रहे हैं.

दरअसल पूर्णिया में 6 और 7 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर शोभायात्रा निकाली गई थी. पप्पू यादव पूर्णिया और बनमनखी में आयोजित इन शोभायात्राओं में शामिल हुए थे.

साफ है कि पप्पू यादव के जिस वीडियो को अभी का बताया जा रहा है, असल में वो वीडियो अप्रैल 2025 में आयोजित रामनवमी शोभायात्रा का है.

---- समाप्त ----