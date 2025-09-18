scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: बिहार में पीएम मोदी से मिलने के बाद पप्पू यादव हुए भगवामय? ये है वीडियो की सच्चाई

सोशल मीडिया पर पप्पू यादव का भगवा कपड़ों में राम भजन गाते हुए वीडियो वायरल है. इसे पीएम मोदी से मुलाकात के बाद का बताया जा रहा है. हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने जांच में पाया कि यह वीडियो पुराना है. दरअसल, ये अप्रैल 2025 को पूर्णिया में रामनवमी शोभायात्रा का है. पप्पू यादव ने इसे अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट किया था.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में देखा जा सकता है कि पूर्णिया में पीएम मोदी से मिलने के बाद पप्पू यादव ‘भगवामय’ हो गए.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो अप्रैल 2025 का है जब पप्पू यादव रामनवमी के मौके पूर्णिया में आयोजित हुई एक शोभायात्रा में शामिल हुए थे.

बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया और साथ ही कई अन्य परियोजनाओं की घोषणा की. इस दौरान पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी पीएम मोदी के साथ मंच पर नजर आए. दोनों एक साथ ठहाके लगाते हुए भी दिखे. राजनीतिक गलियारों में दोनों की ये मुलाकात काफी चर्चा में है.

इसी बीच भगवा कपड़ों में राम भजन पर झूमते पप्पू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. पप्पू यादव एक बड़े काफिले के साथ नजर आ रहे हैं. इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ घरों और दुकानों पर भगवा झंडे देखे जा सकते हैं. कुछ लोगों की मानें तो उनका ये वीडियो पीएम मोदी से मुलाकात के बाद का है. वीडियो शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि पीएम से मिलने बाद वो भगवामय हो गए हैं.

मिसाल के तौर पर एक्स पर एक व्यक्ति ने लिखा, “कल तक इस्लामिक टोपी लगा कर अली मौला करने वाला पप्पू यादव, मोदी जी से मिलते ही कट्टर सनातनी हो गया!” ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

मेरठ मामले से जोड़कर वायरल हुआ हरियाणा का वीडियो
फैक्ट चेक: मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड के बाद एक और पति का वीभत्स कत्ल? जानिये इस चौंकाने वाले वीडियो की असलियत 
Fact Check Cover Pic
फैक्ट चेक: बिहार चुनाव की तारीखों का नहीं हुआ है ऐलान, 2010 का है ये शेड्यूल  
Fact Check.
फैक्ट चेक: नेपाल के Gen-Z प्रोटेस्ट की तर्ज पर भारत में भी हुआ ये विरोध प्रदर्शन? नहीं, ये वीडियो 2021 का है 
Aaj Tak Fact Check Cover Pic
फैक्ट चेक: नेपाल में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे? ये है वीडियो की सच्चाई 
मल्लिकार्जुन खड़गे
फैक्ट चेक: राहुल गांधी पर खड़गे का एडिटेड बयान वायरल, कुछ ने माना सही तो कुछ ने मजाक में किया शेयर 

 

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो अप्रैल 2025 का है जब पप्पू यादव रामनवमी के मौके पर आयोजित एक शोभायात्रा में शामिल हुए थे.

Advertisement

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स करने पर हमें ये पप्पू यादव के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. यहां इसे 7 अप्रैल को पोस्ट किया गया था. पूर्णिया में पप्पू यादव और पीएम की मुलाकात 15 सितंबर को हुई थी. यानि एक बात यहीं साफ हो जाती है कि वायरल वीडियो पुराना है.

इस वीडियो में एक जगह ‘श्री रामनवमी शोभा यात्रा’ का बोर्ड नजर आता है. पप्पू यादव ने भी इसी जगह का एक और वीडियो ‘रामनवमी’ हैशटैग के साथ 7 अप्रैल को पोस्ट किया था. इसमें वो भाषण देते हुए भी नजर आ रहे हैं.

दरअसल पूर्णिया में 6 और 7 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर शोभायात्रा निकाली गई थी. पप्पू यादव पूर्णिया और बनमनखी में आयोजित इन शोभायात्राओं में शामिल हुए थे. 

साफ है कि पप्पू यादव के जिस वीडियो को अभी का बताया जा रहा है, असल में वो वीडियो अप्रैल 2025 में आयोजित रामनवमी शोभायात्रा का है.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement