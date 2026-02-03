1 लाख रुपये देकर किया झगड़ा, यूट्यूबर के दावे पर बोले एल्विश यादव- मेरा स्क्रीन टाइम...

50 कंटेस्टेंट्स के साथ 'द 50' का टेलीविजन पर शानदार आगाज कर चुका है. शो शुरू होते ही पुरानी दुश्मनी, अनसुलझे सवाल और बीते विवाद फिर सामने आने लगे हैं. सबसे बड़ा मुद्दा कंटेस्टेंट सागर ठाकुर यानी मैक्सटर्न से जुड़ा है.

और पढ़ें

मैक्सटर्न ने किया बड़ा खुलासा

शो में बातचीत के दौरान मैक्सटर्न ने एल्विश यादव संग 2024 में हुए झगड़े पर बात की. इसमें एल्विश के साथ उनके फेलो कंटेस्टेंट लक्ष्य चौहान भी शामिल थे. प्रिंस नरूला से बात करते हुए मैक्सटर्न ने आरोप लगाया कि झगड़े से ठीक पहले एल्विश ने उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए थे. उन्होंने बताया, एल्विश ने कहा चेक करो अपना अकाउंट, जब मैंने अकाउंट देखा तो उन्होंने 1 लाख भेजे थे. पता नहीं क्यों भेजे थे. बाद में बोले, साथ काम करोगे. मैं मेंटली ठीक नहीं था, दोस्ती का ऑफर सुनकर इमोशनल हो गया. लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि मैंने उनकी मां को गाली दी.

मैक्सटर्न ने आगे कहा कि फाइट से कुछ दिन पहले एल्विश ने एक म्यूजिक वीडियो शूट की बात की, जो डिले हो गया था. उन्होंने कहा एक सीन करना है, जहां मुझे थप्पड़ मारा जाए. सोचा कलाकार हैं, फिल्मों में फाइट सीन होते हैं ही. लेकिन वीडियो रिलीज के बाद मीम पेजों पर नेगेटिव मीम्स आने लगे. बुरा लगा, सोचा कोई यकीन नहीं करेगा अगर सच बताया.

Advertisement

मैक्सटर्न ने दावा किया कि कन्फ्यूजन तब और बढ़ा जब एल्विश के करीबी दोस्त लक्ष्य ने फोन किया और 1 लाख रुपये लौटाने को कहा. मैक्सटर्न कहते हैं कि लक्ष्य का कॉल आया और मुझसे कहा कि 1 लाख लौटा दो. कभी बताया ही नहीं क्यों भेजे थे. क्या मुझे फंसाने के लिए था? पता नहीं. लक्ष्य से कन्फ्रंट करूंगा.

Mera Screentime match kar paara hai koi The 50 me? — Elvish Yadav (@ElvishYadav) February 2, 2026

एल्विश ने दिया जवाब

सिर्फ मैक्सटर्न ही नहीं, बल्कि प्रिंस नरूला ने भी एल्विश को लेकर कई सारी बातें कहीं. प्रिंस का कहना है कि एल्विश ने उन्हें गैंगस्टर्स से धमकी दिलवाई थी. मैक्सटर्न और प्रिस के आरोपों पर एल्विश यादव ने रिएक्ट करते हुए X पर लिखा कि मेरा स्क्रीनटाइम कोई मैच कर पा रहा है द 50?

एल्विश का ये तंज बताता है कि द 50 में वो ना होकर भी मौजूद हैं.

---- समाप्त ----